Unwetter im Kreis Olpe - Starkregen überflutet Keller

Kreis Olpe/Lennestadt. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Kreis Olpe eine Unwetterwarnung herausgegeben. Mehrere Unwetter-Einsätze derzeit in Lennestadt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile des Kreises Olpe bis 17 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. In Lennestadt werden derzeit Einsatzbereitschaften in den verschiedenen Gerätehäusern eingerichtet, berichtet Steffen Budel (Feuerwehr Lennestadt) auf Anfrage unserer Zeitung. Während es in Olpe derzeit nur leicht regnet, laufen in Lennestadt mehrere Unwetter-Einsätze. Auch in Kirchhundem laufen derzeit mehrere Unwetter-Einsätze.

„Lennestadt war Land unter“, sagt Kreisbrandmeister Christoph Lütticke auf Anfrage unserer Zeitung. „Aber die Lage entspannt sich wieder.“ Ebenso sehe die Lage in Kirchhundem aus. Der Kreisbrandmeister berichtet von vollgelaufenen Kellern, Wohnungen und Gewerbebetrieben. Auch sei es zu diversen Blitzeinschlägen gekommen. Größeres sei aber nicht passiert.

Auch in Attendorn hinterlässt das Unwetter erste Spuren. In der Stadt war der Strom kurzzeitig weg. Die Feuerwehr Attendorn meldet derzeit aber noch keinen Einsatz.

Die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop rückt aus zu überfluteten Straßen vor allem in Bamenohl und Finnentrop. Die Wehr richtet im neuen Feuerwehrhaus an der Kopernikusstraße eine Einsatzzentrale ein.

Der Kreis Olpe berichtet in einer Pressemitteilung, dass insbesondere der Raum Lennestadt (Maumke, Meggen) und Kirchhundem (Flape) betroffen sei. Zeitweise war die Bundesstraße 236 in Maumke nicht passierbar. Aktuell verlagere sich das Unwetter in Richtung Finnentrop und Attendorn. Im Bereich Illeschlade zwischen Heggen und Finnentrop ist eine Uferböschung abgerutscht.

Feuerwehr-Einheiten der Kommunen Kirchhundem, Lennestadt, Finnentrop und Attendorn sind derzeit im Einsatz. Die genaue Zahl der Einsätze kann zurzeit nicht beziffert werden. Die Feuerwehreinsatzzentralen nahezu aller Kommunen im Kreis Olpe sind besetzt und bearbeiten die von der Kreisleitstelle übersandten Einsätze. Zusätzlich zum Starkregen sind einige Blitzeinschläge verzeichnet worden, zu denen die Feuerwehren zur Erkundung ausgerückt sind. Die Bevölkerung wurde über die Warn-App Nina mehrfach gewarnt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe