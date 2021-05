Wanderkarte Start in die Wandersaison in Lennestadt und Kirchhundem

Lennestadt/Kirchhundem. Aktualisierte Auflage der Wanderkarte mit Poesieweg und Seelenorten ist ab sofort zu haben. Gute Ausstattung für Touren in der Region.

Passend zum Start in die neue Wandersaison veröffentlicht die Tourist-Information Lennestadt Kirchhundem die 5. Auflage der Wanderkarte für die Region. In Kooperation mit der Hauptgeschäftsstelle des sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) und den örtlichen SGV-Abteilungen wurden zahlreiche kleinere Aktualisierungen vorgenommen.

Neben den bekannten Fern- und Rundwanderwegen sind nun auch der Rahrbacher Poesieweg sowie die sieben Sauerland-Seelenorte in Lennestadt/Kirchhundem in der Wanderkarte verzeichnet. Über das Titelbild der Karte entschieden die Follower auf Instagram in einer Umfrage.

Wie gewohnt behält die Wanderkarte den Maßstab 1:25.000 bei und stellt neben dem Kerngebiet Lennestadt, Kirchhundem auch Teilbereiche von Schmallenberg, Finnentrop, Hilchenbach und Littfeld dar.

Das Team der Tourist-Information ist überzeugt: „Die Aktualisierung der Wanderkarte bietet gemeinsam mit dem Tourenportal unter www.lennestadt-kirchhundem.de und der kostenlosen Sauerland-App eine informative Ausstattung, um unserer Region wandernd zu entdecken“.

Magazin über die Seelenorte ab Mittwoch erhältlich Das Magazin mit einer ausführlichen Beschreibung aller 43 Seelen-Orte und sehenswerten Bildern im Sauerland ist ab Mittwoch kostenlos an der Tourist-Info im Bahnhof in Altenhundem erhältlich.



Infos auch unter www.sauerland-wanderdoerfer.de.

Bei Wanderungen kann es allerdings auch in diesem Jahr aufgrund von dringend notwendigen Forstarbeiten zeitweise zu Sperrungen einzelner Wege, zu fehlenden Wegemarkierungen oder einer veränderten Wegebeschaffenheit kommen.

Zum Preis von 5,90 Euro sind die Wanderkarten ab sofort in den Tourist-Informationen und Rathäusern in Lennestadt und Kirchhundem sowie in der Buchhandlung Hamm und online unter www.lennestadt-kirchhundem.de erhältlich.

