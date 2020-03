Weringhausen. Es geht wieder los: Die WESTFALENPOST startet ihre zweite Runde mit dem WP-Mobil. In den nächsten Wochen reisen wir wieder durch den Kreis Olpe.

Es geht wieder los: Nach einer kurzen Pause reist unsere rollende Westfalenpost-Redaktion mit dem WP-Mobil durch den Kreis Olpe. Die zweite Runde startet am Dienstag, 17. März, in Finnentrop-Weringhausen. Ab 17 Uhr ist die Redaktion in der dortigen Schützenhalle zu Gast und freut sich auf zahlreiche Besucher, die über die Themen des kleinen Dörfchens oberhalb von Bamenohl diskutieren. Das WP-Team freut sich auf viele Gesprächspartner.

Die Themen

Es ist erst wenige Tage her, da feierte Weringhausen ein ganz besonderes Jubiläum. Zum 150. Geburtstag der St. Apollonia-Kapelle war sogar Weihbischof Matthias König aus Paderborn gekommen. Froh sind die Anwohner darüber, dass die Ortsdurchfahrt mittlerweile saniert ist. Möglicherweise wird noch in diesem Jahr der Platz vor der Schützenhalle dank Fördermittel hergerichtet und auch das Ehrenmal soll neu gestaltet werden, möglicherweise auch noch in 2020. Und dann hat der ortseigene NDW-Club im vergangenen Jahr 100 Narzissen gepflanzt, die allmählich überall im Ort aus der Erde sprießen.

Kreis Olpe Die WP-Mobil-Tour Die zweite Staffel der WP-Mobil-Tour im Überblick: Dienstag, 17. März: Weringhausen (Finnentrop), 31. März: Iseringhausen (Drolshagen); 28. April: Würdinghausen (Kirchhundem), 12. Mai: Saßmicke (Olpe); 26. Mai: Dünschede (Attendorn), 9. Juni Ottfingen (Wenden); 23. Juni Saalhausen (Lennestadt)

„Insgesamt haben wir eine sehr stabile Gemeinschaft“, betont Gregor Flamme, 1. Brudermeister eines der kleinsten Schützenvereine im Kreis Olpe mit seinen rund 130 zahlenden Mitgliedern. Stolz sind die Weringhauser auf ihr Image als „Kuh-Dorf“.

Die beiden milchverarbeitenden Landwirtschaftsbetriebe Schulte und Arens würden laut Flamme die Milchversorgung von rund 11.000 bis 12.000 Bürgern übernehmen. Nicht zu vergessen seien zudem die überregional bekannten Höfe Hansmann-Machula und Lubeley-Skiba. Eine Firma wie Gräwe stehe zudem für die gewerbliche Entwicklung des Dorfes. Wenig Sorgen haben die Bewohner mit Leerständen, die es laut Flamme nämlich gar nicht gibt.

Und ist doch mal ein Haus frei, wird es auch schnell wieder bewohnt. Weitere Themen, die die Redaktion mit den Bürgern besprechen möchte: Wie gut ist der Ort an den ÖPNV angebunden, welchen Stellenwert hat das Vereinswesen ein und wie weit ist es bis zum Supermarkt?

Die Zahlen

Weringhausen liegt oberhalb von Bamenohl an der L 880. Bereits im 14. Jahrhundert wurde das kleine Örtchen urkundlich erwähnt. Hier leben derzeit knapp 450 Menschen.