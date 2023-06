Ein Mann fährt mit seinem Auto in der Abenddämmerung auf einen Stau zu (Symbolbild).

Straßenbau Stau auf der B55/K18: Sanierung des Kreisverkehrs dauert an

Kreis Olpe/Griesemert. Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Sanierung des Kreisverkehres am Knotenpunkt B55 und K18 (Rother Stein) dauert bis Anfang Juli.

Aktuell wird der Kreisverkehr am Knotenpunkt B55 und K18 (Rother Stein) in Olpe-Griesemert saniert. Die Arbeiten im aktuellen Bauabschnitt auf der nördlichen Hälfte des Kreisels werden noch diese Woche in Anspruch nehmen. Im Anschluss daran muss der erste Bauabschnitt auf der südlichen Kreiselhälfte erneut eingerichtet werden. Der Grund dafür ist eine mangelhafte Ausführung der Deckschicht, die im Zuge der Baumaßnahme nochmals erneuert werden muss.

Dafür wird die Vollsperrung der K18 in Richtung Rahrbach für voraussichtlich eine Woche bis Anfang Juli wieder eingerichtet. Die B55 bleibt weiterhin halbseitig mit einer Ampelregelung befahrbar.

