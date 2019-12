Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steckbrief

Bastian Ruhrmann ist 30 Jahre alt, ledig, und wohnt in seinem Heimatort Lennestadt-Oberelspe.

Er besuchte ab 1996 die St. Burchardus Grundschule in Oedingen.

Nach dem Abitur 2009 am Gymnasium Maria Königin studierte Bastian Medizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen und arbeitet heute als Assistenzarzt in der Inneren Medizin (Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin) an der Helios-Klinik in Attendorn. Außerdem ist er als Notarzt im Rettungsdienst des Kreises Olpe tätig.

Im Malteser-Hilfsdienst Lennestadt war er zunächst Gruppenleiter des MHD in Oedingen. Seit 2012 ist er Diözesanjugendsprecher im Erzbistum Paderborn mit vielfältigen Aufgaben.

In seinem Heimatverband in Lennestadt ist er als Stadtarzt für die medizinische Ausbildung und medikamentöse Ausstattung verantwortlich und ist im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz eingebunden.

Kontaktadresse für Interessierte am MHD bzw. der MHD-Jugend: bastian.ruhrmann@malteser.org.