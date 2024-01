Sternsinger im Kreis Olpe: Das sind die schönsten Bilder

Kreis Olpe Viele Sternsinger waren wieder im Kreis Olpe unterwegs, um den Segen von Tür zu Tür bringen. Hier finden Sie die schönsten Bilder.

Lennestadt

Langenei/ Kickenbach: Am Samstag, 6. Januar, wurden die Sternsinger durch Herrn Pastor Brieden in einem Wortgottesdienst ausgesandt. Es beteiligten sich circa 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an dieser großen Hilfsaktion für Kinder in Not (Amazonien). Die Bevölkerung spendete großzügig und empfing die großen und kleinen Sternsinger sehr freundlich. Auch das Wetter spielte mit, eine rundum gelungene Aktion für den guten Zweck.

Vielen Dank allen Helfern und Spendern.

Sternsinger Langenei/ Kickenbach 2024 Foto: Privat

Halberbracht: 17 Sternsinger zogen am vergangenen Sonntag durch Halberbracht, um den Segen in die Häuser zu bringen und Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Dabei kam eine stolze Summe von 1674,16 Euro zusammen, die Pastor Wollweber entgegennahm und dem Amazonien zugutekommt.

Sternsinger Halberbracht. Foto: Privat

Bilstein: Auch in diesem Jahr zogen 13 Sternsinger von Haus zu Haus, um den Segen Gottes unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde“ – Amazonien und weltweit, zu bringen. Dabei kam eine Summe von 1360 Euro zusammen. Die Pfarrgemeinde bedankt sich bei allen, die gespendet haben und ganz besonders bei den Sternsingern und allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung mitgeholfen haben.

Sternsingeraktion Bilstein Foto: Privat

Oedingen: Am Samstag, 6. Januar, haben insgesamt 18 Könige, 6 Sternträger, 6 Betreuer und 5 Helfer den Segen in jedes Haus in Oedingen und die umliegenden Dörfer gebracht. Auch in diesem Jahr wurde wieder für das Waisenhaus in Kaduha, Ruanda gesammelt. Dabei kamen bisher über 6.300 Euro zusammen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Januar, bis dahin können noch Geldspenden bei der Bäckerei Tröster in die bereit stehende Spendenbox geworfen werden. Außerdem ist es möglich, Spenden auf das Konto DE92 4606 2817 4330 2543 00 mit dem Verwendungszweck „Sternsinger 2024“ zu überweisen. Nähere Informationen hierzu stehen auch in dem Infoblatt, das an die Haushalte verteilt wurde.

Sternsingeraktion Oedingen Foto: Privat

Wenden

Elben: 15 Elber SternsingerInnen sammelten am Samstag, 6. Januar, insgesamt 1300 Euro für die diesjährige Aktion für Kinder in Amazonien und weltweit. Nach einer kleinen Aussendung zogen die Messdiener und Kommunionkinder durch die Straßen und gestalteten zum Abschluss den vorabendlichen Gottesdienst in Elben mit. Wir bedanken uns bei allen, die gespendet haben und auch bei allen Sternsingern für ihren tatkräftigen Einsatz.

Sternsinger Elben 2024 Foto: Privat

Hillmicke: „GEMEINSAM FÜR UNSERE ERDE IN AMAZONIEN UND WELTWEIT“ - Unter diesem Motto unterstützten in Hillmicke 15 Kinder, sowie 8 Betreuer am 07.01.2024 die diesjährige Sternsingeraktion und besuchten die Haushalte in Hillmicke, Wendenerhütte, Büchen, Schwarzbruch und Huppen. Die Kinder nahmen die Aktion begeistert an und hatten trotz Kälte sehr viel Spaß auf den Straßen und an der guten Tat. Besonders zu erwähnen ist, dass aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl gegenüber anderer Jahre in den Planungen ein Bezirk nicht besetzt war. Dieser Bezirk wurde dann am Nachmittag trotzdem noch mit einer Gemeinschaftsaktion aller Könige getreu dem Motto viele Hände, schnelles Ende besucht. Die dabei gesammelten Spenden von Kindern für Kinder in Not ergab den Betrag von 2686,11 Euro. Von den geschenkten Süßigkeiten spendeten die Sternsinger 2 große Pakete voll an ein regionales Kinderheim und bedachten somit auch bedürftige Kinder hier in der Region. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Sternsingern, dem Messdiener Leitungsteam, den Eltern und der Pfarrgemeinde für die gelungene Aktion.

Sternsingeraktion 2024 in Hillmicke. Foto: Privat

Hünsborn: 37 Kinder zwischen 8 und 16 Jahren haben sich am Sonntag auf den Weg gemacht, um den Einwohnern von Hünsborn den Segen zu bringen. Dabei wurden die Kinder vom zehnköpfigem Helferteam und zahlreichen engagierten Eltern unterstützt. Sowohl mit der Anzahl der hoch motivierten Kinder als auch mit der Anzahl der Gruppen (11) konnten die Vorjahreswerte übertroffen werden. Dabei wurden fast 9600 Euro für weltweite Kinderhilfsprojekte gesammelt! Ab dem kommenden Montag werden in den örtlichen Bäckereien und der Metzgerei weitere Dosen aufgestellt, um allen Einwohnern von Hünsborn die Möglichkeit zu geben, ihre Spende abzugeben, falls das am heutigen Tag nicht geklappt hat. Dort liegen dann auch Segensaufkleber bereit. Vielleicht gelingt es ja dadurch noch, die Schallmauer von 10.000 Euro zu durchbrechen.

Sternsinger in Hünsborn 2024 Foto: Privat

Ottfingen: Bei der Sternsingeraktion in der Ortschaft Ottfingen haben 39 Kinder mitgemacht, sodass alle Häuser besucht werden konnten. Schon am 5. Januar brachte eine Sternsingergruppe den Segen in die Ottfinger Kindergärten. Der Aussendungsgottesdienst fand am 6. Januar in der St. Hubertuskirche statt und wurde von den Sternsingern mitgestaltet. Pastor Albert segnete dabei auch die neu angefertigten Sterne. Am Sonntag, 7. Januar, wurden ab 10 Uhr die Häuser der Ottfinger besucht. Den Abschluss der Aktion bildete das gemeinsame Mittagessen im Pfarrheim. Spenden können noch bis zum 13. Januar in eine Spendenbox im Dorfladen eingeworfen werden

Sternsingeraktion in der Ortschaft Ottfingen Foto: Privat

Wenden und Möllmicke: Etwa 40 Kinder aus Wenden und Möllmicke haben 8000 Euro für die Sternsingeraktion des Kindermissionswerks gesammelt.

Sternsingeraktion in Wenden und Möllmicke Foto: Privat

Kirchhundem

Kohlhagen, Brachthausen, Wirme und Emlinghausen: Zur gemeinsamen Sternsinger Aktion wurden nach dem Hochamt, von den Patres Heite und Modenbach, 14 Sternsinger in vier Gruppen durch die Straßen von Kohlhagen, Brachthausen, Wirme und Emlinghausen gesendet. Pater Heite dankte den Sternsingern für Ihre Bereitschaft, sich für die Rechte der Kinder in Amazonien und weltweit auf eine gesunde Umwelt einzusetzen. Traditionell überbringen die Sternsinger vom Kohlhagen ihre Segenswünsche in plattdeutscher Mundart.

Zur gemeinsamen Sternsinger Aktion wurden nach dem Hochamt, von den Patres Heite und Modenbach, 14 Sternsinger in vier Gruppen durch die Straßen von Kohlhagen, Brachthausen, Wirme und Emlinghausen gesendet. Foto: Privat

Kirchhundem: 43 Mädchen und Jungen machten sich am 7.1.2024 auf den Weg, um den Segen Gottes zu den Bürgern in Kirchhundem zu bringen. Dabei sammelten sie 3257 Euro für das Projekt „Für unsere Erde in Amazonien und weltweit“. Die Sternsinger spenden von ihrem eigenen Geld auch noch Geld an eine von Ihnen ausgesuchte Organisation, sowie 2 Körbe Süßigkeiten an den Warenkorb Altenhundem.

Sternsinger Kirchhundem Foto: Privat

Würdinghausen: Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ zogen am Sonntag, 7. Januar, im Anschluss an den Familiengottesdienst die Sternsinger von Haus zu Haus. 25 Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren nahmen teil. Sie brachten den Dorfbewohnern den Segen „20*C+M+B+24“ und sammelten für die Hilfsaktion des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, bei der in diesem Jahr die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natru im Fokus stehen, den stolzen Betrag von 1880 Euro. Im Anschluss an ihren mehrstündigen Weg durch den Ort stärkten sich die Kinder im Gemeindezentrum mit Pizza und warmem Apfelsaft aus der Aktion der Firmlinge und freuten sich gemeinsam über ihren Erfolg.

Sternsinger-Aktion 2024 Würdinghausen Foto: Privat

Olpe

Neger: Am Sonntag, 7. Januar, war es wieder soweit. Nach dem von Pastor Stefan Wigger zelebrierten Gottesdienst wurden die diesjährigen Sternsinger ausgesendet, um im „Negertal“ den Segen „Christus segne dieses Haus“ an die Türen zu schreiben. Gleichzeitig wurde aber auch wieder um eine Spende gebeten, um benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa zu unterstützen. Im Bereich Olpe wird in diesem Jahr wieder für die Freunde in Vitoria/Brasilien, gesammelt. Dort lebt und arbeitet der aus Olpe stammende Priester und Missionar Pater Hugo Scheer. Die Gemeinde Neger bedankt sich herzlich bei den Sternsingern für ihre Unterstützung.

Aktion der Sternsinger aus Neger Foto: Privat

Drolshagen

Frenkhausen: Am Samstag, 6. Januar, machten sich 14 Frenkhauser Sternsinger auf den Weg, um den Segen in jedes Haus in Frenkhausen, Öhringhausen, Fahrenschotten, Wintersohl und Alperscheid zu bringen. Stolz waren die 14 Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren auf eine Gesamtsumme von 1006,14 Euro, die sie für das Kindermissionswerk zusammentragen konnten.

Frenkhauser Sternsinger. Foto: Privat / Olpe

