Sternsinger ziehen wieder durch den Kreis Olpe

Gemeindereferentin Britta Enders in der Bäckerei Zinke mit den Sternsingern Janne und Emil Enders sowie Sandra Zinke (von links). Die Bäckerei Zinke gehört zu den Betrieben, in denen "Sternsingerbrot" verkauft wird.

Kreis Olpe. Alljährlich steht die Dreikönigs-Aktion unter einem besonderen Motto. Die Kinder aus dem Dekanat sind für unterschiedliche Projekte unterwegs.

Glänzende Kronen, schmucke Gewänder und ein wichtiger Auftrag: Es ist wieder Sternsingerzeit. In den Tagen rund um den 6. Januar bis zum folgenden Wochenende am 7./8. Januar bringen wieder zahlreiche Mädchen und Jungen, Kinder und Jugendliche mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ (Christus mansionem benedicat) zu den Menschen im Erzbistum Paderborn und somit auch in die Städte und Dörfer im Kreis Olpe. Nach zwei Corona-Wintern mit vielen Einschränkungen dürfen sich Menschen an zahllosen Haustüren wieder auf den persönlichen Besuch der Sternsinger freuen.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit!“: So heißt das diesjährige Leitwort der mittlerweile 65. Aktion Dreikönigssingen, bei der das Thema Kinderschutz im Fokus steht. Denn trauriger Fakt ist: Kinder leiden weltweit unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung.

Die Aktion Dreikönigssingen 2023 bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland. „Die Sternsinger tragen mit ihrem Engagement dazu bei, den Kinderschutz und die Kinderrechte weltweit zu fördern und machen auch so in Deutschland auf dieses wichtige Thema aufmerksam“, unterstreicht Dechant Andreas Neuser (Attendorn) das Hauptanliegen der diesjährigen Aktion. Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer Schwerpunktregion exemplarisch im Mittelpunkt. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit.

Hier sind einige ausgewählte Aktions- und Projektbeispiele aus dem Dekanat Südsauerland, das flächengleich mit dem Kreis Olpe ist. Aktuelle Informationen zu den verschiedenen Aktionsformen und Terminen, wann und wo die Sternsinger unterwegs sind, finden sich auf den Internetseiten und in den Pfarrnachrichten/Pfarrbriefen der einzelnen Pastoralverbünde:

Pastoralverbund Attendorn (www.attendorn-katholisch.de – Spendenkonto: IBAN: DE94 4625 1630 0000 0000 75): Traditionell unterstützen die Kirchengemeinden des Pastoralverbundes Attendorn bedürftige Kinder in Bolivien, die durch soziale und finanzielle Rahmenbedingungen am Existenzminimum leben. Besonders durch Bildung, aber auch durch Unterstützung im alltäglichen Leben, soll ihnen durch die Projekte eine Perspektive für das Leben gegeben werden. In diesem Jahr werden in allen Gemeinden wieder Sternsinger durch die Straßen gehen und den Segen zu den Häusern bringen.

Pastoralverbund Olpe/Kirchspiel Drolshagen (www.pr-olpe-drolshagen.de – Spendenkonto Olpe: IBAN: DE08 4625 0049 0000 1685 26, Drolshagen: IBAN: DE42 4626 1822 0031 9708 01, Stichwort „Sternsinger“ ): Im neuen großen Pastoralen Raum Olpe/Kirchspiel Drolshagen sammeln die Sternsinger in den einzelnen Gemeinden des Kirchspiels Drolshagen Spenden für die Projekte des Kindermissionswerks und in den Gemeinden des Stadtgebietes Olpe für soziale Projekte von Pater Hugo Scheer in Brasilien. Unterstützt werden Maßnahmen, bei denen Kinder die Chance auf Nahrung, Bildung und medizinische Versorgung bekommen. Weiterhin unterstützt auch die Aktion „Sternsingerbrot“ in Olpe und Drolshagen die Initiativen (wir berichteten).

In den übrigen Pastoralverbünden Bigge-Lenne-Fretter-Tal (www.pv-bigge-lenne-fretter-tal.de), Kirchhundem (www.prkh.de), Lennestadt (www.kirche-in-lennestadt.de) und Wendener Land (www.pv-wendener-land.de) werden derzeit ähnliche Aktionen überlegt und vorbereitet. Die genaueren Informationen hierfür sowie teilweise auch Angaben zu Spendenkonten der Kirchengemeinden sollen nach Angabe über die jeweiligen Pfarrbriefe, Pfarrnachrichten und Homepages veröffentlicht werden.

„Wer ein Kind schützt, ermutigt und stärkt, der erfüllt den Willen Gottes. Die Sternsinger zeigen uns Erwachsenen, wie das geht. Wenn sie als Königinnen und Könige die frohe Botschaft und den Segen Gottes in die Häuser bringen und dabei für andere Kinder sammeln, die unsere Unterstützung brauchen, folgen sie dem Vorbild Jesu. Machen wir es auch so“, lautet der Aufruf von Dechant Neuser. „Die Welt braucht euch! Ihr Sternsinger seid solidarisch und engagiert euch für eine bessere Welt. Wir danken euch, dass ihr euch auf den Weg macht, um dem Stern zu folgen, zu segnen und zu sammeln. Dazu wünschen wir euch Gottes Segen“ erklären die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Kirchengemeinden des Dekanats Südsauerland die Verantwortung für die Durchführung der Sternsingeraktion tragen.

Aktion Dreikönigssingen in Zahlen:

Träger der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Die Sternsinger haben trotz der Einschränkungen im zweiten Corona-Winter ein beeindruckendes Sammelergebnis erzielt. 38,6 Millionen Euro kamen bei der 64. Aktion Dreikönigssingen Anfang Januar 2022 in ganz Deutschland zusammen. Seit dem Start der Aktion im Jahr 1959 wurden damit insgesamt 1,27 Milliarden Euro gesammelt. Mehr als 77.400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden damit seit Beginn der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder unterstützt. Im Erzbistum Paderborn kamen im Jahr 2022 insgesamt 2,2 Millionen Euro zusammen.

Spenden können jederzeit auch über einen beschrifteten Umschlag „Sternsinger“ in den Pfarrbüros oder in Gottesdiensten in den „Klingelbeutel“ geworfen werden. Wenn eine Spendenbescheinigung benötigt wird, muss im Spendenzweck Name und Anschrift angegeben werden. Spenden können aber auch direkt an das Spendenkonto des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ in Aachen überwiesen werden: IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, Verwendungszweck: Sternsinger“.

