Stolzer Finalist: Viega setzt voll auf die Nachhaltigkeit

Attendorn Das Attendorner Unternehmen Viega wurde als Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie Sanitärtechnik ausgezeichnet.

Das Attendorner Unternehmen Viega wurde als Finalist des renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie Sanitärtechnik ausgezeichnet. Der Hersteller von Installationstechnik trägt mit seinen Produktlösungen dazu bei, die Trinkwasserhygiene in Gebäuden zu erhalten und die Energieeffizienz zu verbessern, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Sieger und Finalisten wurden kürzlich bei einer Gala in Düsseldorf gewürdigt.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Mit dem Unternehmenspreis werden herausragende Leistungen von Unternehmen gewürdigt, die den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft vorantreiben. Eine unabhängige Jury aus Praktikern, Vertretern der Zivilgesellschaft, Beratern und Forschern hat nach einer KI-gestützten Vorrecherche die Finalisten in verschiedenen Branchen ausgewählt.

Gratulation an Hansgrohe

Marius Gabriel Bucur, Leiter Unternehmensentwicklung bei Viega, freut sich sehr über die Auszeichnung: „Als Finalist gehören wir zu den vier Unternehmen in unserer Branche, welche die Transformation in den Augen der Jury in diesem Jahr am stärksten mitgeprägt haben. Darauf können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz sein.“ Gleichzeitig gratuliert er dem Erstplatzierten in der Kategorie Sanitärtechnik, dem Schiltacher Unternehmen Hansgrohe.

Bei Viega spielen die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Lösungen zur Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs in Gebäuden eine große Rolle, man stehe als Wissensvermittler für nachhaltige Lösungen. „Wir wollen bis 2035 die Klimaneutralität erreicht haben. Dazu reduzieren wir kontinuierlich den eigenen Energie- und Ressourcenverbrauch und investieren in den Ausbau der erneuerbaren Energie zur Versorgung des eigenen Energiebedarfes.“

