Strahlende Gesichter: Oene-Elspe-Tal-Schule eingeweiht

Elspe. Nach Umbau, Umzug und Corona wurde die Oene-Elspe-Tal-Schule in Elspe mit einem großem Fest endlich eingeweiht.

Die Sonne schien mit der gesamten Schulgemeinde, Eltern und Gästen um die Wette. Besser hätten die Bedingungen für die offizielle Einweihung der Oene-Elspe-Tal-Schule in Elspe nicht sein können. Mit einiger Verspätung, aber genauso fröhlich und dem Anlass angemessen, wurde die neue, alte - man könnte auch sagen: die alte, neue - Schule am Samstag im Rahmen eines Tags der Offenen Tür eingeweiht. Nachdem Pfarrer Dieter Koke die Gebäude gesegnet hatte, gab es viele Aktionen und interessante Präsentationen, die die Grundschüler mit ihren Eltern vorbereitet hatten.

Ein großes Lob geht an das Lehrerinnenteam für ihre Arbeit in den letzten drei Jahren. Denn die Veränderungen und Herausforderungen, denen sich die Schule stellen musste, erlebt wohl kaum eine andere Schule in dieser Dichte: Neuer Name, neuer Standort, neues Schulkonzept und so weiter. Schulleiterin Rebecca Friesekothen und Konrektorin Daniela Heße gingen in ihrer Begrüßung auf die Tage der Veränderungen ein. „Nach dem Ratsbeschluss, dass unsere Schule eine Offene Ganztagsgrundschule werden sollte, haben wir uns gemeinsam an den Tisch gesetzt und versucht, Ideen zu entwickeln, wie dies im alten Schulgebäude umzusetzen gewesen wäre. Nach und nach kam dann bei allen die spontane Idee einer Kollegin, nämlich in das Hauptschulgebäude umzuziehen, in den Blickwinkel. Also haben wir als Schulkonferenz, also Eltern und Mitarbeiter der Schule, den Antrag an den Stadtrat gestellt, dass wir gerne das Hauptschulgebäude für uns als Grundschule umgestalten möchten. Wir sind sehr dankbar, dass diesem Antrag zugestimmt wurde.“

So begann nach dem Umbau 2020 der Umzug der St. Jakobus-Grundschule neben der Pfarrkirche in das sanierte Gebäude der früheren Kaiser-Otto-Hauptschule am Pfarrer-Brill-Weg und aus der klassischen Grundschule mit zurzeit 254 Schülern, davon 62 am Teilstandort Oedingen, und rund 20 Lehrkräften, wurde eine moderne Offene Ganztagsgrundschule.

Die Schulleiterinnen betonten das gute, gemeinschaftliche Miteinander. „Wir als Team haben uns dazu entschlossen, gemeinsam die Oene-Elspe-Tal-Schule zu entwickeln und vor allem als einen Ort für die Kinder zu gestalten, zu dem sie möglichst gerne kommen und sich wohlfühlen“, so Daniela Heße. Gemeinsam sei die Coronazeit gemeistert worden. „Was innen nicht ging, haben wir halt nach draußen verlegt. So wurde an beiden Schulstandorten durch intensive Unterstützung beider Fördervereine und der Lehrkräfte das Konzept der naturnahen Schule umgesetzt.“

950.000 Euro stellte der Stadtrat damals für Umbau und Umzug zur Verfügung, mittlerweile wuchsen die Investitionen in den neuen Standort auf 1,5 Millionen Euro. „Eine goldrichtige Entscheidung“, befand Bürgermeister Tobias Puspas in seinem Grußwort. Dies solle aber nicht das Ende sein, sagte Puspas und brachte den Neubau einer Turnhalle ins Gespräch. Schulrätin Britta Halbe übernahm den pädagogischen Blickwinkel und schenkte der Schule einen Schmetterling. Dieser solle die Entwicklung der Schule symbolisieren. Neben der schönen Neugestaltung zeigte sie sich beeindruckt von der gelungenen Entwicklung zu einer Verbundschule mit dem Teilstandort in Oedingen und dem Aufbau einer Offenen Ganztagsgrundschule.

