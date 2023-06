Straßenbeiträge: Anliegern droht jahrelange Hängepartie

Die Straße In der Rübecke in Lennestadt-Altenhundem wird im Herbst ausgebaut. Wer zahlt, ist unklar.

Lennestadt/Jammertal. Im Streit um Straßenbeiträge im Jammertal droht eine Klage der Anlieger. Der Prozess würde aber erst in ein paar Jahren starten.

Betretene Gesichter am Montagabend im Lennestädter Ratssaal. Die zweite Bürgerversammlung zum Ausbau der Straße „In der Rübecke“ im Altenhundemer Ortsteil Jammertal sollte in Sachen Kostenverteilung eigentlich die Entscheidung bringen. Daraus wurde nichts. Verwirrung und Unzufriedenheit auf allen Seiten sind das Ergebnis. Die Straße wird im Herbst zwar ausgebaut, aber die Frage, ob die Bürger 90 Prozent der Kosten oder gar nichts bezahlen müssen, die wird wohl - Stand jetzt - erst in ein paar Jahren nach der endgültigen Abrechnung durch die Stadt beantwortet. Und zwar durch das Verwaltungsgericht, sofern einer der Anlieger dann gegen seinen Beitragsbescheid klagen wird, wovon auszugehen ist. „Im Grunde hängen wir alle in der Luft“, fasste Bürgermeister Tobias Puspas die unbefriedigende Lage zusammen.

Nach der ersten Bürgerversammlung Mitte Mai über den geplanten Ausbau der Straße (wir berichteten) auf rund 400 Metern hatte die Stadt die Sachlage unter Berücksichtigung alter Akten der Gemeinde Kirchhundem, zu der Altenhundem vor noch 1969 gehörten, noch einmal geprüft. Mit dem Ergebnis, dass die Straße immer nur eine Baustraße gewesen sei und der Ausbau folglich eine erstmalige Herstellung sei. Damit, so Martina Dobbener, Leiterin der Bauverwaltung im Rathaus, „werden nach dem Baugesetzbuch Erschließungsbeiträge fällig.“

Sie argumentierte unter anderem damit, dass die Stadt die Anlieger schon 1975 wegen freiwilliger Vorausleistungen für den Straßenbau angeschrieben hatte und einige in den 80er Jahren auch Erschließungsbeiträge gezahlt hätten. „In dem Zustand von damals ist die Straße bis heute. Daher ist für mich eindeutig klar, es ist eine erschließungsbeitragsrechtliche Straße.“

Aber auch die Bürger waren seit der ersten Versammlung nicht untätig geblieben und hatten sich an den Olper Fachanwalt Klaus Hesse gewandt. Der sieht die Lage anders. „Die Straße wird in der Akte nicht immer eindeutig als Baustraße benannt.“ Außerdem habe sich die Gesetzeslage geändert, sagte Hesse und verwies insbesondere auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 2021. Das Gericht habe festgestellt: „Es ist nach den tatsächlichen Begebenheiten zu entscheiden und danach ist die Straße schon damals endgültig hergestellt worden, denn es ist ja alles vorhanden, Kanal, Beleuchtung, nur der Gehweg fehlt. Der objektive Bürger konnte als davon ausgehen, dass sein Grundstück erschlossen ist.“ Dass die Straße zum Beispiel keinerlei Oberflächenentwässerung hat, ein wichtiger Grund für den Ausbau, erwähnte er nicht . Die Anlieger im fast voll besetzten Ratssaal quittierten Hesses Beitrag mit großem Applaus.

Wer hat nun Recht? „Das ist keine politische und auch keine wirtschaftliche Entscheidung, das muss rechtlich sauber begründet werden. Es wird am Ende so sein, dass dies ein Gericht entscheiden wird“, machte Bürgermeister Tobias Puspas klar. Und das erst, siehe oben, wenn die Beitragsbescheide zugestellt und beklagt werden können.

Die Stadt will die Argumente des Anwalts zunächst prüfen. Dass die Kommune ihre Position aufgeben wird und die Straße doch nach dem Kommunalen Abgabegesetz (KAG) mit Landesförderung für den Bürgeranteil, also zum Nulltarif für die Anlieger, abrechnen wird, ist derzeit nicht zu erwarten. Somit wird die Straße im Herbst für rund 600.000 Euro, plus neuer Wasserleitung (150.000 Euro), ausgebaut. Auf die Anlieger könnten - je nach Ausschreibungsergebnis – Kosten von 15 bis 18 Euro pro Quadratmeter zukommen, sagte Beigeordneter Karsten Schürheck und betonte, dass dies nur eine „völlig unverbindliche Schätzung“ sei.

Eine Sammelklage aller Anlieger vor Gericht ist nicht zulässig. Sollte es wirklich zu einem Prozess über die Kostenfrage kommen, werde die Stadt das Urteil nach einer Einzelklage auf alle Anlieger anwenden, bekräftigte der Bürgermeister.

Fest steht aber auch: Straßen wie „In der Rübecke“, die nie richtig ausgebaut wurden, sondern an denen immer mal wieder herumgeflickt wurde, um den Zustand erträglicher zu machen, gibt es einige - nicht nur in Lennestadt. Werden diese Straßen alle nachträglich als „vorhanden“ anerkannt und muss die Kommune - Stand jetzt – 50 Prozent der Kosten nach KAG selbst übernehmen, dann kostet dies den Steuerzahler viele Millionen Euro.

