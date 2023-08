Straßensperrungen in Olpe – Alle Baumaßnahmen im Überblick

Olpe. In den kommenden Wochen sind einige Straßensanierungen in Olpe geplant. Das kann zu Beeinträchtigung des Verkehrs führen. Der Überblick.

In den kommenden Wochen wird die Stadtverwaltung Olpe weitere Investitionen in die lokale Infrastruktur in Form von Straßenerneuerungen und -sanierungen tätigen. Die Kosten für die beitragsfreien Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, die sich allein in diesem Jahr auf rund 1,3 Millionen Euro belaufen, trägt die Kreisstadt. Durch die Asphaltdeckschichterneuerungen kann eine verlängerte Straßennutzungsdauer von zehn bis 15 Jahren erreicht werden, bevor eine grundlegende Straßenerneuerung erforderlich ist.

Thomas Stupperich, Leiter des Tiefbauamts der Kreisstadt Olpe, erklärt: „Leider lässt es sich in den meisten Fällen nicht verhindern, dass Straßenbaumaßnahmen zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Wir verstehen, dass die Situation für die Betroffenen unangenehm ist, weil es zu Verzögerungen kommt und Umwege eingeplant werden müssen. Um die Einschränkungen im Rahmen zu halten, sind die unsererseits anstehenden Maßnahmen sukzessive geplant.“

In den nächsten Wochen finden folgende Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten statt:

Die Gehwegerneuerungen in der Westfälischen Straße vom Kreisverkehr am Kreishaus bis zum Kreisverkehr Hatzenbergstraße sind bereits fortgeschritten. Hierbei kommt es immer wieder zu halbseitigen Sperrungen. Eine Einbahnstraßenregelung, auch für die Vorbereitungsarbeiten der Fahrbahnerneuerung, ist eingerichtet. Vom 31. August bis 1. September ist eine Vollsperrung in diesem Bauabschnitt notwendig, um in diesem Zeitraum neue Asphaltschichten bis zu einer Stärke von neun Zentimetern aufzubringen. Vom 4. September bis zum 8. September wird die Westfälische Straße hinter dem Kreisverkehr Hatzenbergstraße bis zur B54 aufgrund der Fahrbahnerneuerung und der dafür vorzubereitenden Arbeiten voll gesperrt.

in der vom Kreisverkehr am Kreishaus bis zum Kreisverkehr sind bereits fortgeschritten. Hierbei kommt es immer wieder zu halbseitigen Sperrungen. Eine Einbahnstraßenregelung, auch für die Vorbereitungsarbeiten der Fahrbahnerneuerung, ist eingerichtet. Vom 31. August bis 1. September ist eine Vollsperrung in diesem Bauabschnitt notwendig, um in diesem Zeitraum neue Asphaltschichten bis zu einer Stärke von neun Zentimetern aufzubringen. Vom bis zum wird die Westfälische Straße hinter dem Kreisverkehr Hatzenbergstraße bis zur B54 aufgrund der Fahrbahnerneuerung und der dafür vorzubereitenden Arbeiten voll gesperrt. Ab dem 11. September erfolgt die Gehwegerneuerung im Bereich Olper Hütte / Im Dohm / Siegener Straße. Für diese Maßnahme werden die Fahrspuren der Fahrbahn abschnittsweise verengt und mit einer Ampelschaltung versehen, sodass die Strecke in beide Richtungen befahrbar bleibt.

erfolgt die im Bereich Olper Hütte / Im Dohm / Siegener Straße. Für diese Maßnahme werden die Fahrspuren der Fahrbahn abschnittsweise verengt und mit einer Ampelschaltung versehen, sodass die Strecke in beide Richtungen befahrbar bleibt. Im Anschluss daran wird die Westfälische Straße im Verlauf der Kalenderwochen 37 und 38 zwischen der Franziskanerstraße und der Agathastraße für insgesamt drei Tage aufgrund von Deckenerneuerungsarbeiten voll gesperrt.

im Verlauf der und zwischen der und der für insgesamt aufgrund von Deckenerneuerungsarbeiten voll gesperrt. Danach ist für die Kalenderwoche 38 die Erneuerung der Fahrbahndecke in der Bilsteiner Straße zwischen dem Kreisverkehr Hatzenbergstraße und dem Aldi-Markt geplant, die eine zweitägige Vollsperrung erforderlich macht.

die Erneuerung der Fahrbahndecke in der zwischen dem und dem Aldi-Markt geplant, die eine zweitägige Vollsperrung erforderlich macht. Ab dem 18. September werden nacheinander im Ginsterweg , in der Josefstraße (zwischen Kolpingstraße und Goethestraße ) und im Freusbergweg ebenfalls die Fahrbahndecken erneuert. Hierbei kommt es in den einzelnen Straßen zu einer Vollsperrung von jeweils zwei Tagen.

werden nacheinander im , in der (zwischen und ) und im ebenfalls die Fahrbahndecken erneuert. Hierbei kommt es in den einzelnen Straßen zu einer Vollsperrung von jeweils zwei Tagen. In den Herbstferien sind Deckeerneuerungsarbeiten in der Düringer Straße zwischen der Leonardusstraße und der Hausnummer 26 vorgesehen. Die Maßnahme wird insgesamt vier Tage dauern, von denen die Arbeiten an zwei Tagen unter Vollsperrung erfolgen.

Es gilt zu beachten, dass es aufgrund ungünstiger Wetterlagen oder technischer Probleme zu Verschiebungen des Asphalteinbaus und den damit verbundenen Vollsperrungen kommen kann. Während der Vollsperrungen werden entsprechende Umleitungsstrecken ausgewiesen. Rettungskräfte haben jedoch zu jeder Zeit uneingeschränkte Zufahrt. Die Abfallentsorgung wird durch die beauftragte Baufirma sichergestellt. Dafür ist es erforderlich, dass die betroffenen Anliegerinnen und Anlieger ihre Mülltonnen am Tag vor der geplanten Leerung bis 14 Uhr gut sichtbar an die Straße vor ihrem Haus stellen.

Die Kreisstadt Olpe bittet alle Bürger für die entstehenden Einschränkungen um Verständnis. Alle Anwohnenden werden frühzeitig in Schriftform benachrichtigt.

