Street-Food-Fans begeistert: Total lecker und alles frisch

Olpe. Voll auf ihre Kosten kommen die Gäste des Olper Street-Food-Festivals. Volle Plätze, gute Stimmung trotz April-Wetters.

Volle Plätze, gute Stimmung: Das Street Food & Music Festival auf dem Marktplatz und dem Kurkölner Platz in Olpe hat schon am Freitag und Samstag viele Neugierige und Hungrige angezogen. Obwohl das Wetter als lupenreines Aprilwetter durchgehen konnte, nutzten gerade die Regenpausen viele Besucher, um einmal vorbeizuschauen und sich kulinarisch durch die ganze Welt zu schlemmen.

+++ Lesen Sie auch: Warum die Olperin Margret Schulte zweimal Geburtstag feiert +++

Florian und Nadine sind zwei von ihnen. Sie kommen aus Olpe und haben sich vor dem nächsten Regenschauer untergestellt, um ihre Tacos zu verspeisen. „Wir waren erst auf dem Marktplatz und haben uns Appetit geholt, aber dann haben wir hier den Truck mit Tacos gesehen und sofort zugeschlagen,“ erzählt Florian. „Die sind ziemlich groß und mächtig“, kämpft sich Nadine durch das Fast-Food-Gericht aus der mexikanischen Küche. „Aber Burger essen wir sonst auch. Da kann es ruhig mal etwas anderes sein und diese sind ausgesprochen lecker“, ergänzt Florian.

+++ Klicken Sie hier: Olper Street-Food-Festival: Die schönsten Bilder +++

Marc und Murat aus der Kreisstadt stehen vor dem Stand mit Burgern, die gefüllt mit Pulled Pork angeboten werden. „Das ist der beste Burger überhaupt“, freut sich Marc und bestellt schon mal eine Portion. „Ich darf leider nur zuschauen und mir Appetit holen“, zuckt Murat mit den Achseln. „Es ist Ramadan und ich muss fasten.“

Vom Fasten ist Maximilian aus Hünsborn meilenweit entfernt. Er hat sich am Wagen von „My Poffertjes“ die „Eiskönigin“ geholt. Die niederländischen Minipfannkuchen sind nicht nur mit Puderzucker, sondern auch mit Sahne und Marshmallows als Topping versehen. Nicht unbedingt etwas für Kalorienzähler, aber für Gaumen und Wohlgefühl auf jeden Fall.

Auf dem Street Food & Music Festival gab es für jeden Geschmack ein riesiges Angebot, auch für noch junge Gaumen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Auf dem Street Food & Music Festival gab es halt für jeden Geschmack ein riesiges Angebot an Essensständen, Food-Trucks und sonstigen mobilen Imbiss-Gelegenheiten. Diese buhlen mit zum Teil ausgefallenen Essenskreationen um den begrenzten Platz in den Mägen des Laufpublikums.

Bei Achim und seiner Frau Tina aus Drolshagen hat der kanadische Imbiss-Klassiker „Poutine“ aus dem Frittenwerk-Truck das Rennen gemacht. Ihr kulinarisches Highlight besteht aus Pommes frites, Käsebruch und darüber gegossener Bratensauce und wird mit einer Gabel und nicht mit den Fingern gegessen. „Wir sind ohne Kinder hier und können es daher richtig genießen. Gleiche gehen wir bestens gestärkt noch einkaufen. Es ist perfekt.“

+++ Auch interessant: Warnstreik im Kreis Olpe: 150 Busfahrten fallen am Montag aus +++

Voll auf ihre Kosten kamen bei dem Essensangebot besonders die Fleischesser. Doch auch für Vegetarier und Veganer gab es leckere Angebote. Möglicherweise waren diese sogar im Vorteil, denn während die Burger-Fans sich noch immer nicht entscheiden konnten, genossen die Veggie-Freunde bereits ein Gericht aus der kleineren, aber ebenso feinen Auswahl. Dazu gehörten auch die argentinischen Empanadas. Marc und seine Familie genießen sie mit Tomaten und Käse. Sie sind warm und überaus lecker. „Wir kennen sie schon und haben uns daher dafür entschieden“, so der Familienvater. „Ich warte gern ein wenig“, erzählt Andrea in der Warteschlange am gleichen Stand. „Denn hier wird alles frisch zubereitet.“ Sie hat Bekannte getroffen und ist gleich am benachbarten Stand mit der indischen Küche hängen geblieben. „Das war so lecker.“

Monika und ihr Patenkind Sonja sind aus Ottfingen extra nach Olpe gekommen. „Wir wussten, hier gibt es einen Truck mit indischem Essen.“ Sie beide waren in Indien und sind Fans der dortigen Küche. „Das bringt ein wenig das Urlaubsfeeling zurück.“ Nur das Wetter, das war nicht für das Urlaubsfeeling gemacht. Doch, für wen Essen mehr als nur Sättigung bedeutet, war das Street Food & Music Festival ein echtes Highlight mit dem Wunsch auf Wiederholung, denn man sah weit und breit nur zufrieden kauende Gesichter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe