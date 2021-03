Streit zwischen zwei Autofahrern in Olpe: Erst gab es ein Wortgefecht, dann einen Schlag - und am Ende fuhr ein Mann aus Bochum seinen Kontrahenten mit dem Auto an. (Symbolfoto)

Auseinandersetzung Streit in Olpe: Autofahrer aus Bochum fährt Kontrahenten an

Olpe/Bochum. Bei einem Streit zwischen zwei Autofahrern wurde ein Mann leicht verletzt: Der Kontrahent hatte ihn nach einem Streit angefahren.

Einen nicht alltäglichen Unfall hat es am Samstag gegen 13.50 Uhr auf der Griesemert in Olpe gegeben: Zwei Pkw-Fahrer befuhren hintereinander die Strecke von Lennestadt kommend in Richtung Olpe, wobei der hintere Fahrzeugführer, ein 63-jähriger Mann aus Bochum, seinem Vordermann offensichtlich zu nah auffuhr. Aufgrund dieser Fahrweise stellte der Vorausfahrende, ein 33-jähriger Mann aus Kirchhundem, den anderen Fahrzeugführer zur Rede, nachdem beide angehalten hatten.

Bochumer flüchtet Richtung Autobahn

Das folgende Wortgefecht, welches in Beleidigungen und einem Schlag des Kirchhundemer gegen seinen Kontrahenten gipfelte, erlangte eine weitere unrühmliche Steigerung: Der Mann aus Bochum setzte sich in sein Auto und fuhr absichtlich gegen den 33-Jährigen. Danach flüchtete der Bochumer in Fahrtrichtung Autobahn.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der 63-Jährige auf einem an der A 45 gelegenen Parkplatz durch Unterstützungskräfte der Autobahnpolizei angehalten werden konnte. Der Führerschein des Bochumers wurde vor Ort eingezogen. Der Mann aus Kirchhundem wurde leicht verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände wurden mehrere Anzeigen gefertigt. (red)