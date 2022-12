Stromausfall im Kreis Olpe: Hier finden Sie im Notfall Hilfe

Kreis Olpe. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Im Kreis Olpe gibt es diverse Notfall-Anlaufstellen und Wärmestuben. Hier finden Sie eine Übersicht.

Der moderne Alltag ist ohne elektrischen Strom nicht denkbar. Deutschland verfügt über eine sehr stabile Stromversorgung mit verschiedenen Sicherheits- und Rückfallmechanismen. Einen längerfristigen und flächendeckenden Stromausfall halten Fachleute deshalb für sehr unwahrscheinlich.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat allerdings vielen Menschen die Themen Versorgungssicherheit und Vorsorge ins Bewusstsein gerufen. Dieses neue Bewusstsein ist gut, weil ein Versorgungsengpass oder gar eine Katastrophe durch vielerlei Faktoren ausgelöst werden kann (z.B. auch Unwetter, Cyberangriffe oder Sabotage) – aber auch, weil viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie darauf richtig reagieren können. Gut ist auch, dass die Warnsysteme in Deutschland ausgebaut und getestet werden.

Auch wenn ein flächendeckender Stromausfall sehr unwahrscheinlich ist, bereiten sich der Kreis Olpe und seine sieben Städte und Gemeinden darauf vor. Damit folgen sie einem Erlass des Landes NRW. Bereits seit Monaten pflegen Verwaltungen, Polizei sowie Fachleute der Wasser- und Energieversorger dazu einen engen Austausch. Das Ziel ist, im Ernstfall die Lage so gut wie möglich zu bewältigen und die Folgen gering zu halten.

Am wichtigsten ist, Leben und Gesundheit von Menschen zu schützen. Dafür wurden u.a. Notfall-Anlaufstellen für die Bevölkerung geplant. Diese ersetzen im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls den Notruf über die 110 und 112. Dort können dann lebensbedrohliche Erkrankungen und Verletzungen oder Straftaten sowie polizeiliche Sachverhalte gemeldet werden. Außerdem stehen dafür auch die rund um die Uhr besetzten Polizeiwachen in Altenhundem, Attendorn und Olpe bereit.

Die Notfall-Anlaufstellen würden im Ernstfall ebenfalls rund um die Uhr besetzt und per Funk mit der Leitstelle verbunden. Meldungen können so schnell weitergegeben werden, auch ohne Strom. Außerdem gibt es an den Notfall-Anlaufstellen wichtige Informationen zur Lage.

Wichtig zu wissen ist aber auch, was die Notfall-Anlaufstellen nicht leisten können. Sie sind:

keine Lebensmittelausgabe. Es gibt dort weder Getränke noch Essen.

keine Aufenthaltsräume. Der Aufenthalt ist nur für die Dauer des Notrufs möglich.

keine Wärmestuben. Falls eine Kommune Wärmestuben einrichtet, sind diese separat in der Übersicht zu finden.

Die Notfall-Anlaufstellen in den Städten und Gemeinden

Attendorn

Notfallmelde- und Informationspunkte. Die fettmarkierten Standorte fungieren gleichzeitig als Wärmestuben.

Innenstadt: FWGH Attendorn (St. Ursulastraße 5, 57439 Attendorn), Hansa-Sporthalle Attendorn (Am Friedhof 2, 57439 Attendorn)

Ennest: FWGH Ennest (Milstenauer Str. 32, 57439 Attendorn), Turnhalle Ennest (Hülschotter Str. 8, Anfahrt über Biekegang, 57439 Attendorn)

Repetal: FWGH Repetal (Repetalstraße 231, 57439 Attendorn), Turnhalle Helden (Schulstraße 10, 57439 Attendorn)

Ihnetal: FWGH Listerscheid (Ihnestraße 85, 57439 Attendorn), FWGH Neu-Listernohl (Schützenstraße 27, 57439 Attendorn), Mehrzweckhalle Neu-Listernohl (Schützenstraße 14, 57439 Attendorn)

Ebbe: FWGH Windhausen (Kämpchen 3, 57439 Attendorn), FWGH Lichtringhausen (Bieke 14, 57439 Attendorn), Turnhalle Lichtringhausen (Plettenberger Straße 119, 57439 Attendorn)

Drolshagen

Anlaufstellen:

Feuerwehrhaus Drolshagen, Florianstraße 2, Drolshagen

DRK- Ortsverein Drolshagen e. V.Gerhardusstraße 14, Drolshagen

Alte Schule Dumicke, An der Schlade 1, Drolshagen-Dumicke

Jugendheim Bleche, Kirchweg 1, Drolshagen-Bleche

Jugendheim Schreibershof, Am Eickenhahn 2, Drolshagen-Schreibershof

Dorfgemeinschaftshalle Berlinghausen, Napoleonstraße 13, Drolshagen-Berlinghausen

Dorfgemeinschaftshalle Frenkhausen, Auf der Heide 5, Drolshagen-Frenkhausen

Dorfgemeinschaftshaus Germinghausen, Alfons-Lütticke-Weg 1, Drolshagen-Germinghausen

Feuerwehrhaus Iseringhhausen, Zur Vogelstange 9, Drolshagen-Iseringhausen

Wärmestuben:

Sporthalle Wünne, In der Wünne 1, Drolshagen

Sporthalle der Grundschule Hützemert, Schulweg 6, Drolshagen - Hützemert

Finnentrop

In Arbeit (wird noch ergänzt)

Kirchhundem

Feuerwehr-Einsatzzentrale Kirchhundem, Bahnhofsweg 10

Feuerwehrgerätehaus Kirchhundem, Bahnhofsweg 14

Feuerwehrgerätehaus Wirme, Wirme 41b

Feuerwehrgerätehaus Brachthausen, Schartenbergweg 6b

Feuerwehrgerätehaus Welschen Ennest, Hagener Straße 8

Feuerwehrgerätehaus Silberg, Zur Silbecke 2

Feuerwehrgerätehaus Hofolpe, Kampstraße 10

Feuerwehrgerätehaus Heinsberg, Talstraße 108

Feuerwehrgerätehaus Oberhundem, An der Hardt 6a

Feuerwehrgerätehaus Selbecke, Selbecke 70 Bauhof der Gemeinde Kirchhundem, Am Steine 9 (Kfz des DRK Kirchhundem)

Schützenhalle Albaum, Brachtweg 42 (Kfz der Feuerwehr Heinsberg)

Schützenhalle Benolpe, Zur Nothelle 20 (Kfz der Feuerwehr Welschen Ennest)

Kapelle Flape, Im Bruch (Kfz der Feuerwehr Kirchhundem)

Bushaltestelle, Kruberg, Zum Kampe (Kfz der DLRG Welschen Ennest)

Schützenhalle Marmecke, Zum Rüsperwald (Kfz der DLRG Oberhundem)

Schützenhalle Rahrbach, Bruchstraße 22 (Kfz der DLRG Welschen Ennest)

Gasthof, Rinsecker Straße 48 (Kfz der Feuerwehr Kirchhundem)

Lennestadt

Feuerwehrgerätehäuser:

Bilstein, Freiheit 62

Grevenbrück, Zur Wilhelmshöhe 1

Elspe, Am Wasserfall 5

Oberelspe, An der Egge 1

Oedingen, Hunold-Rump-Str. 76

Maumke, Eichenstraße 9

Meggen, Meggener Str. 64

Halberbracht, Christine-Koch-Str. 9

Altenhundem, Helmut-Kumpf-Straße 42

Langenei, Fredeburger Str. 15 – 17

Saalhausen, Fasanenweg 4

Olpe

Notfallmelde- und Informationspunkt 1: Olpe, Feuerwehrgerätehaus, Grubenstraße 1

Notfallmelde- und Informationspunkt 2: Dahl, Dorfgemeinschaftshalle, Marienweg

Notfallmelde- und Informationspunkt 3: Altenkleusheim, Kindergarten Lübkeweg 7

Notfallmelde- und Informationspunkt 4: Rehringhausen Schützenplatz, Unterm Friedhof

Notfallmelde- und Informationspunkt 5: Oberveischede, Feuerwehrgerätehaus, An der Hütte 2

Notfallmelde- und Informationspunkt 6: Neger, Jugendheim Neger, Zum Tümmelberg 6

Notfallmelde- und Informationspunkt 7: Sondern, Bahnhof, Strandweg

Wenden

Rathaus Wenden, Hauptstraße 75, Wenden

Feuerwehrgerätehaus Gerlingen, Biebergstraße 1, Gerlingen

Feuerwehrgerätehaus Hillmicke, Birkenweg 35, Hillmicke

Grundschule Rothemühle, Rinscheidtstraße 12, Rothemühle

Feuerwehrgerätehaus Hünsborn, Steimelstraße 17, Hünsborn

Musikschule Schönau, Geschwister-Scholl-Straße 36, Schönau

Ehem. Schule Ottfingen, Von-Galen-Straße 12, Ottfingen

Eine Übersicht über alle Notfall-Anlaufstellen im Kreisgebiet gibt es auf www.kreis-olpe.de/krisenvorsorge als Karte und als PDF, die auch heruntergeladen und ausgedruckt werden kann.

Krisen oder Katastrophen können verschiedenen Ursachen haben. Doch egal, aus welchem Grund: Unverzichtbar ist in jedem Fall, dass die Bevölkerung sich auch selbst helfen kann. Denn wenn im Katastrophenfall alle gleichzeitig nach Hilfe rufen, wird das System zusammenbrechen. Je besser jeder sich selbst helfen kann, desto ruhiger bleibt die Lage und desto besser kommen alle durch.

Vorsorge ist mit einfachen Mitteln möglich, dazu bietet das BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) Leitfäden mit einfachen Maßnahmen, die jeder umsetzen kann und auch umsetzen sollte. Der Regionalverband Ruhr hat ebenfalls hilfreiche Tipps zusammengestellt, auch in mehreren Fremdsprachen.

Sich vorzubereiten und zum Beispiel einen Grundvorrat an Lebensmitteln, Trinkwasser und Bedarfsgegenständen im Haus zu haben hat nichts mit Hamsterkäufen zu tun und hilft in vielen Lagen. Alle, die einfache Vorsorge treffen und dabei Ruhe und Zuversicht bewahren, tragen entscheidend zur Sicherheit aller bei.

