Sturz in Finnentrop: Autofahrerin übersieht Rennradfahrer

Polizei und Rettungsdienst (hier ein Symbolbild) kümmern sich am Dienstagabend um einen verunfallten Radfahrer in Finnentrop

Finnentrop. Als eine Autofahrerin auf die B 236 am Finnentroper Bahnhof auffahren möchte, übersieht sie einen Rennradfahrer. Der Mann muss ins Krankenhaus.

Ein Rennradfahrer ist am frühen Dienstagabend auf der Bundesstraße 236 in Finnentrop mit einem Auto zusammengestoßen. Er musste laut Angaben der Polizei-Leitstelle mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Offenbar wollte um kurz vor 18 Uhr eine Auto-Fahrerin vom Standstreifen auf Höhe des Netto-Marktes in der Tallage auf die Fahrbahn auffahren und übersah dabei den Radfahrer. So kam es zum Zusammenstoß. Der Verkehr in Sichtweite des Finnentroper Bahnhofes musste während der Unfall-Aufnahme um die Unfallstelle herumgeführt werden, zu größeren Verkehrsproblemen kam es unseren Informationen zufolge aber nicht.

