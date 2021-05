Unfall Sturz in Olpe: Hubschrauber fliegt E-Bike-Fahrer in Klinik

Olpe. Ein E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Sturz in Olpe so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Bei einem Sturz auf der Biggestraße in Olpe hat sich ein 68 Jahre alter E-Bike-Fahrer am Vatertag so schwere Verletzungen zugezogen, dass er von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Wie die Polizei Olpe berichtet, war der Senior gegen 13.25 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache zu Fall kam. Er trug zwar einen Schutzhelm, verletzte sich aber dennoch massiv am Kopf.

Insgesamt drei Mal musste am Feiertag ein Rettungshubschrauber in den Kreis Olpe gerufen werden. In Drolshagen-Wegeringhausen wurde eine Sozia bei einem Motorradunfall am Vormittag schwer verletzt, in Bamenohl verunglückte ein Motorradfahrer am Nachmittag und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

