Täter brechen in Attendorner Haus ein - Elektronik gestohlen

Attendorn. Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Färberstraße eingedrungen. Die Täter sind durch ein Kellerfenster eingestiegen.

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (28. Dezember, 9 Uhr) und Montag (2. Januar, 20:30 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Färberstraße eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen die Täter ein Kellerfenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Bei Eintreffen der Polizei stellten die Bewohner fest, dass hochwertige Elektronik gestohlen wurde. Ob weitere Wertgegenstände fehlen, ist derzeit unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei, die bereits Spuren vor Ort gesichert hat. Es entstand zudem Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

+++ Lesen Sie hier: Große Umfrage im Kreis Olpe - Wie ist die medizinische Versorgung? +++

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe