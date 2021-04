Tankstellen-Raub Olpe: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Die Polizei sucht nach einem Räuber, der eine Tankstelle in Olpe überfallen hat.

Olpe. Die Polizei sucht einen Räuber, der im Februar eine Tankstelle in Olpe überfallen hat. Nun wurden Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Bruchstraße in Olpe am Samstag, 13. Februar, hat die Polizei Olpe nun die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Sie wurden auf dem Fahndungsportal des LKA veröffentlicht.

Der Täter wird als 18 bis 21 Jahre alter, schlanker Mann mit südländischer Erscheinung beschrieben. Er sprach gebrochen Deutsch, war etwa 1,70 Meter groß und hatte auffällige dunkle Augenbrauen. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Adidas-Hose mit Streifen und schwarze Nike-Schuhe mit weißem Logo.

Gegen 19.30 Uhr betrat er den Verkaufsraum der Tankstelle. Er bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und forderte Bargeld und Zigaretten. Nachdem sie sich weigerte, die Forderungen des Täters zu erfüllen, wurde sie von diesem zu Boden gestoßen.

Der Mann versuchte anschließend vergeblich die Kasse zu öffnen, schließlich entnahm er einige Schachteln Zigaretten der Marke Marlboro aus dem Regal und steckte diese in eine mitgeführte schwarze Stofftasche. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.