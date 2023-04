Taschendiebe im Kreis Olpe – Täter schlagen im Discounter zu

Finnentrop/Attendorn. Im Bereich Attendorn und Finnentrop sind immer wieder Taschendiebe im Supermarkt unterwegs. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

In den vergangenen Wochen sind bei der Polizei gehäuft Taschendiebstähle im Bereich Attendorn und Finnentrop angezeigt worden – so auch gestern (12. April). Bei dem ersten Diebstahl ging eine 57-Jährige gegen 12:30 Uhr in einem Discounter in der Bamenohler Straße einkaufen. Sie führte einen Rucksack mit einer Geldbörse und ihrem Mobiltelefon mit sich. Aus dem Rucksack stahlen ihr unbekannte Täter die Wertgegenstände.

Der zweite Diebstahl ereignete sich in einem Discounter in der Anselm-Dingerkus-Straße in Attendorn. Nachdem eine 28-Jährige bereits ihren Einkauf erledigt hatte, stellte sie ihre Einkäufe auf eine Ablage in unmittelbarer Nähe zum Kassenbereich. Durch einen Anruf war sie einen kurzen Moment abgelenkt. In dieser Zeit stahlen Unbekannte ihr die abgestellte Tasche, in der sich ein hochwertiges Parfüm, diverse Kosmetika und Lederhandschuhe befanden. In beiden Fällen entstand den Geschädigten ein Sachschaden im mindestens dreistelligen Eurobereich.

Doch nicht nur entstandene Schaden, sondern auch die Wiederbeschaffung von wichtigen Ausweisdokumenten, kostet die Opfer von Diebstählen viel Geld und Zeit. Daher ist es wichtig, dass sich Bürgerinnen und Bürger stets vorsichtig und aufmerksam verhalten. Vor allem beim Einkaufen ist es für Diebe ein Leichtes, das Portemonnaie aus einer offenstehenden Tasche zu stehlen. Sobald Wertgegenstände unbeobachtet sind, bietet sich eine willkommene Gelegenheit, die Geldbörse oder das Handy zu stehlen.

Die Polizei rät daher, stets die Geldbörse und andere Wertgegenstände am Körper oder in einer Tasche, die am Körper getragen wird, aufzubewahren. Zudem sollte beim Einkauf nie die Handtasche oder Wertgegenstände im Einkaufswagen abgelegt werden.

Generell gilt:

Seien Sie stets aufmerksam beim Einkaufen und in Menschenmengen (z. B. Märkten, Versammlungen). Beobachten Sie Ihr Umfeld genau.

Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper

Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen.

Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

Notieren Sie sich die Daten Ihrer Geldkarten (Kontonummer und Bankleitzahl) und die Geräte-Nummer (IMEI) Ihres Handys. Nehmen Sie die Notizen niemals mit, sondern bewahren Sie sie sicher Zuhause auf.

Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten.

Im Fall der Fälle sollten Geschädigte sofort Geldkarten sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Weitere Präventionstipps erhalten Interessierte im Internet.

Zudem ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer vor allem in den vergangenen Wochen auffällige Beobachtungen beim Einkauf in Attendorn und Finnentrop gemacht hat, kann diese der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 /-5300 melden.

