Taschendiebe in Olper Discountern unterwegs

Unbekannte stehlen in Olper Discountern am Samstag den Kunden ihre Geldbörsen (hier ein Symbolbild).

Olpe. Taschendiebstähle in Olpe: Zunächst schlagen die Täter am Samstag in der Hugo-Rügenberg-Straße zu, später in der Westfälischen Straße.

Samstagmittag kam es unabhängig voneinander zu zwei Taschendiebstählen in Olpe. Während der erste gegen kurz nach 10 Uhr in einem Discounter an der Hugo-Rügenberg-Straße stattfand, schlugen die Täter gegen 11 Uhr in einem anderen Discounter an der Westfälischen Straße erneut zu.

Bei beiden Taten wurden den Geschädigten unbemerkt die Geldbörsen entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.