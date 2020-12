Theo Melcher (Mitte), neuer Landrat im Kreis Olpe, freut sich am Wahlabend mit seiner Frau und dem Landtagsabgeordneten Jochen Ritter.

Person des Jahres Theo Melcher: Der richtige Landrat in schwierigen Zeiten

Kreis Olpe. Corona hat den Kreis Olpe hart getroffen. Landrat Theo Melcher war viel damit beschäftigt – und hat seinen Job gut gemacht. Ein Kommentar.

Wenn jemand im Kreistag wieder einmal diese oder jene Maßnahme fordert, um die Corona-Pandemie im Kreis Olpe endlich besser in den Griff zu bekommen, dann blickt Theo Melcher ihm oder ihr in die Augen und nickt immer wieder leicht mit dem Kopf. Selbst wenn er danach ausführt, warum die Kreisverwaltung die Forderung für sinnlos hält oder rein rechtlich gar nicht umsetzen darf.

Freundlich wirkt er, zugewandt und verständnisvoll. Und dann aber auch nüchtern und eindeutig in der Entgegnung. Eine passende Mischung für den obersten Corona-Krisenmanager.

Als Landratskandidat hatte sich Theo Melcher, nach 27 Jahren als Kreisdirektor, wohl schon zu Beginn des Jahres auf einen anstrengenden Sommer mit vielen Terminen eingestellt. Dass die Anstrengungen wegen eines Virus aber schon im März beginnen und eigentlich bis heute anhalten würden, das war nicht vorherzusehen. „So etwas hat es in der Geschichte der Kreisverwaltung Olpe nach dem Krieg noch nie gegeben“, sagte er schon im November im Interview mit unserer Redaktion – als die zweite Welle gerade erst begonnen hatte.

Als Kreisdirektor wurde er Leiter des Corona-Krisenstabs beim Kreis Olpe, der schon bald die höchsten Infektionszahlen der Region und viele Todesfälle zu beklagen hatte. Das Gesundheitsamt wurde mit Personal aus anderen Abteilungen aufgestockt, um die Kontaktpersonen Hunderter Infizierter zu erfassen, über die Hilfsorganisationen Tausende Corona-Tests anzubieten und ebenso viele Quarantänen anzuordnen. Als Landrat managte er kurzfristig und geräuschlos den Aufbau eines Impfzentrums. Alle Fäden liefen und laufen beim Kreis zusammen.

Jederzeit alle Kontaktpersonen ermittelt

Und der steckt in einem Dilemma: Werden mehr Tests als in den Nachbarkreisen durchgeführt, werden mehr Infektionen entdeckt – und prompt kommt immer wieder die Frage auf, warum der Kreis Olpe so viel stärker betroffen zu sein scheint als andere. Dass das Gesundheitsamt aber jederzeit alle Kontaktpersonen von Infizierten ermitteln und sinnvollerweise weitgehend auch testen konnte, erscheint beim Blick über die Kreisgrenzen hinaus keinesfalls als Selbstverständlichkeit.

Theo Melcher fand dafür die richtigen Worte. Als er seine Mitarbeiter für diese Leistung ausdrücklich lobte. Und auch als er sie gegen Kritik verteidigte, wenn Probleme aufkamen, weil die Anordnungen der Landesregierung mal wieder sehr kurzfristig eintrafen und an vielen Stellen auch missverständlich, wenn nicht gar widersprüchlich waren.

Auf berechtigte Kritik wiederum, etwa an der Informationspolitik der Kreisverwaltung gegenüber Politik und Öffentlichkeit, reagierte der neu gewählte Landrat praktikabel. Seitdem er im Amt ist, tagt regelmäßig ein Corona-Arbeitskreis, um die gewählten Volksvertreter in das Krisenmanagement einzubinden.

Theo Melcher ist der richtige Landrat, um den Kreis Olpe durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Weil er seriös und vertrauenswürdig auftritt. Und nicht zuletzt auch, weil er nach 27 Jahren als Kreisdirektor keine Einarbeitungszeit benötigte. Die Wähler scheinen das genauso zu sehen: Ein Wahlergebnis von fast 66 Prozent – und das fast ganz ohne Wahlkampf – sind ein eindeutiger Vertrauensbeweis.

Auch deshalb ist Theo Melcher für unsere Redaktion die Person des Jahres 2020 im Kreis Olpe.