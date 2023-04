In Rönkhausen sind jede Menge Ziegen Lämmer geboren worden

Tiere Tierischer Nachwuchs – Süße Ziegen in Rönkhausen geboren

Rönkhausen. Bei Familie Büdenbender in Rönkhausen ist die Freude riesengroß. Denn in ihrem Stall wurden jetzt jede Menge Ziegen geboren.

Große Freude bei Familie Büdenbender in Rönkhausen. In ihrem Stall in Rönkhausen sind jede Menge Ziegenlämmer geboren worden. „Einmal Vierlinge und einmal Drillinge und dreimal Zwillinge“, schreibt Claudia Büdenbender unserer Zeitung.

Im Stall in Rönkhausen sind jede Menge Ziegen Lämmer geboren worden. Foto: Claudia Büdenbender

Wir wünschen der Familie und ihrem tierischen Nachwuchs alles Gute!

