Tierschutzverein Olpe: Hilfe für Hunde aus Rumänien

Kreis Olpe. Immer wieder werden Hunde in Rumänien einfach in den Müll geworfen. Der Tierschutzverein Olpe und die Organisation SpecialDogs kämpfen dagegen.

Für guten und effektiven Tierschutz braucht es möglichst viele Menschen mit dem gleichen Ziel. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. Als überaus hilfreich hat sich hier die Kooperation zwischen dem Tierschutzverein Olpe und der Organisation SpecialDogs erwiesen. Doch beide sind gerade jetzt dringend auf Unterstützung angewiesen.

Ein wenig Tierleid zu lindern, das ist sowohl das Ziel des Tierschutzvereins für den Kreis Olpe als auch der Organisation SpecialDogs. Unwichtig ist dabei für die Verantwortlichen beider Vereine, woher die in Not geratenen Tiere stammen. So ergab sich vor gut einem Jahr eine Zusammenarbeit der beiden obigen Vereine, wodurch bereits 47 Hunde, die SpecialDogs in Rumänien gerettet hat, hier im Kreis Olpe und über dessen Grenze hinaus, über den Tierschutzverein Olpe vermittelt werden konnten.

Nadine Berndt vom Verein SpecialDogs erklärt: „Wir vermitteln Hunde auch direkt aus Rumänien in ihre Familien deutschlandweit. Doch viele Menschen scheuen sich vor solch einer Direktadoption und möchten den Hund erst kennenlernen. Da wir aber leider nur wenige private Pflegestellen haben, war die Zusammenarbeit mit dem TSV Olpe für uns ein großer Glücksfall. Viele Hunde, die in Rumänien lange, teilweise sogar Jahre, gewartet haben, konnten so über das Tierheim Olpe in wenigen Wochen in wunderbare Familien vermittelt werden.“

Im Müll ausgesetzt

So wie die Schwestern Fanny, Franka und Freia, die in Rumänien im Müll ausgesetzt worden waren. All drei fanden über das Tierheim Olpe ein tolles Zuhause. Oder die dreibeinige Zoey, die als Welpe in Rumänien ihr Beinchen verlor und die mit Hilfe des Tierschutzvereins Olpe nicht nur ein Zuhause fand sondern auch eine eigens für sie angefertigte Prothese bekam.

Der Verein SpecialDogs betreut derzeit an die 150 Hunde in Rumänien auf extra dafür geschaffenen Pflegestellen. Hinzu kommen mehrere hundert Straßenhunde und Hunde in staatlichen Tierheimen, die der Verein so gut es geht mit Futter versorgt. Auch hierbei hat der Tierschutzverein Olpe schon mehrfach unter die Arme gegriffen, wenn das Futter in Rumänien knapp wurde.

Beide Tierschutzvereine leben alleine von Spenden und den Vermittlungs- und Schutzgebühren. Diese decken allerdings in den seltensten Fällen die Kosten, die der Verein für den Hund verauslagen musste. Unterbringung und Futter, Tierarztkosten, Kastration, Impfung, Chip, EU-Ausweis und Healthbook sowie Transportkosten. All das muss eigentlich mit der Schutzgebühr gedeckt werden. Die Realität sieht leider anders aus.

Auch Corona macht kein Halt vor Tierschutzvereinen. Die Spendenbereitschaft geht stetig zurück, bestätigen beide Vereine. Nadine Berndt: „Einige unserer Paten sind innerhalb der letzten Monate abgesprungen und man kann niemandem einen Vorwurf daraus machen. Die Menschen haben selbst Zukunftsängste und das Geld sitzt einfach nicht mehr so locker.“

Vermittlung virtuell begleiten

Der Verein SpecialDogs bietet sogenannte Futterpatenschaften an. Mit einem Betrag ab 12,50 Euro monatlich darf man einen Vierbeiner seiner Wahl unterstützen und bis zur Vermittlung „virtuell“ begleiten. Eine schöne Patenschaftsurkunde gibt es obendrauf und stets Videos und Bilder zum „Patenkind“ auf vier Pfoten. Weihnachten rückt näher und solch eine Patenschaft kann auch eine tolle Geschenkidee für Tierliebhaber sein, meint Nadine Berndt.

Auch die Anmeldung bei Teaming ist für den Verein SpecialDogs eine große Hilfe. Bei Teaming spendet man nach Anmeldung nur 1 Euro monatlich – nicht mehr und nicht weniger und hier macht es allein die Anzahl der Unterstützer. Daher zählt jeder einzelne, der sich bei Teaming anmeldet. Der Tierschutzverein Olpe freut sich natürlich ebenfalls über jegliche Geld- und Sachspenden.

„Gerade in der Not zeigt sich, wer mit dir auf einer Wellenlänge ist und auf wen du dich verlassen kannst. Das ist im Tierschutz nicht anders“, meinen Elke Stellbrink und Nadine Berndt. „Die Tiere müssen im Fokus stehen und das passt bei uns einfach und macht die Zusammenarbeit so angenehm.“

Auf die Frage, was sich die beiden für die Zukunft wünschen antworten Elke Stellbrink, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Olpe und Nadine Berndt von den SpecialDogs einstimmig: „Wenn sie ein Tier aufnehmen möchten, dann schauen sie in ihren örtlichen Tierheimen vorbei oder nehmen sie Kontakt zu einem seriösen, eingetragenen Tierschutzverein auf. Bitte kaufen sie nicht über Ebay Kleinanzeigen, auch wenn sich die Anzeigen manchmal sehr verlockend lesen.“