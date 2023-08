Tipps fürs Wochenende – Kirmes auf dem Reister Markt

Kreis Olpe. Der Reister Markt findet am Wochenende statt – mit Tierschau und Kirmes. Weitere Freizeittipps für den Kreis Olpe finden Sie hier.

Nach den Rekordtemperaturen am vergangenen Wochenende wird es nun kühler. Aber immer noch warm genug, um den Spätsommer draußen zu genießen. Haben Sie Lust? Wenn ja, wir haben wieder ein paar Ideen für Sie gesammelt, was Sie in den nächsten Tagen im Kreis Olpe und in der Region unternehmen können. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie mit dabei.

+++ Lesen Sie hier: Kreis Olpe – Tattoo-Trends: Süße Motive und skurrile Wünsche +++

Mein Tipp für Sie

Am Wochenende, 25. bis 27. August, werden wieder tausende Menschen einen kleinen Ort in der Gemeinde Eslohe bevölkern: Der Reister Markt findet wieder statt. Starten wird er am Freitag. Um 16 Uhr wird dann die Kirmes mit ihren Buden und Fahrgeschäften öffnen. Mit „After Work @ Reister Markt“ will der Verein an seine erfolgreiche Freitags-Premiere im Vorjahr anknüpfen. Um 17.30 Uhr wird Bürgermeister Stephan Kersting das Fest mit dem Fassanstich offiziell eröffnen. Ab 20 Uhr gibt es dann Live-Musik in der Halle. Gleichzeitig startet die Disco im Reister Keller. Für die Kreistierschau am Samstag sind 95 Kühe, 30 Pferde und zwölf Schafe gemeldet worden. In bewährter Tradition wird es an den Straßen wieder einen riesigen Krammarkt mit mehr als 100 Ständen und eine Kirmes auf dem Schützenplatz geben. Mit dabei ist in diesem Jahr unter anderem ein Riesenrad. Der Samstag beginnt um 7 Uhr mit dem Auftrieb der Tiere. Um 9 Uhr geht es im Festzug zum Tierschaugelände, auf dem dann die Kreistierschau beginnen wird. Bereits um 9.30 Uhr öffnen dann auch der Krammarkt und die Kirmes. Am Sonntag startet der Reister Markt um 11 Uhr. Zum Abschluss soll es gegen 21.30 Uhr wieder ein Feuerwerk geben.

Für die Kleinen

Na, wie wäre es, tolle Flugaufführungen zu beobachten? Die Flugplatzgemeinschaft Hünsborn lädt alle Flugbegeisterten und solche, die es werden wollen, für den 26. und 27. August auf das Flugplatzfest nach Hünsborn ein. Klingt das nicht super? Und für die Mutigen: Es besteht sogar die Möglichkeit, auch selbst einmal den Himmel zu erobern.

Mal was anderes

Am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, findet vor der Dorfgemeinschaftshalle Dahl die erste Klima-Messe im Kreis Olpe statt. Hier bietet sich die Gelegenheit, mehr über Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Kreis Olpe zu erfahren. Am Freitag um 14 Uhr wird der Olper Bürgermeister Peter Weber die Messe eröffnen und damit auch den Startschuss für die erste Klima-Messe im Kreis Olpe geben.

Sporthighlight der Woche

Borussia Dortmund kommt am Sonntag zum Fußballspiel in den Kreis Olpe! Aber es ist nicht die Bundesliga-Mannschaft von Edin Terzic, sondern es sind die Fußballerinnen in Schwarz-Gelb. Die spielen in der Landesliga, genau wie der SC Drolshagen. Zusätzlichen Reiz bekommt das Spiel dadurch, dass die BVB-Damen mit Ann-Katrin Lau eine Drolshagenerin im Aufgebot haben. Anstoß am Sportplatz „Buscheid“ in Drolshagen ist um 13 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe