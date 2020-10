Das Fahrzeuge nach dem schweren Unfall in der Olper Rochusstraße.

Blaulicht Tödlicher Unfall in Olpe: Zu schnell und mit Alkohol im Blut

Olpe. Die ersten Ermittlungsergebnisse der Polizei nach dem Unfall in der Olper Rochusstraße liegen vor.

Zu dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Samstag in der Rochusstraße in Olpe teilt die Polizei erste Ermittlungsergebnisse mit. Nach vorläufiger Auswertung der Spurenlage sowie den Angaben von Zeugen geht die Polizei von einer für die Witterungsbedingungen unangemessenen Geschwindigkeit kurz vor dem Unfall aus. Außerdem liegen konkrete Hinweise vor, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war.

Zwei Mitfahrer aus Hospital entlassen

Bei dem Unfall war der 23-jährige Fahrer getötet und drei weitere 23-Jährige aus dem Bereich Olpe zum Teil schwer verletzt worden. Der hochmotorisierte PKW stieß, nachdem das Fahrzeug nach rechts Richtung Gehweg schleuderte, zunächst gegen einen geparkten PKW und dann mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Zwei Mitfahrer sind aus dem Krankenhaus entlassen worden, für einen weiteren besteht keine Lebensgefahr.