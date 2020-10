Tödlicher Unfall in Rochusstraße: „Hier muss was passieren“

Olpe. Norbert Wontorra wohnt in der Rochusstraße in Olpe. Er beklagt, dass dort zu schnell gefahren wird. Nach dem tödlichen Unfall erhebt er Vorwürfe.

Für Norbert Wontorra (65), Rechtsanwalt im Ruhestand, liegt der Fall klar: „Hier in der Rochusstraße muss unbedingt etwas passieren. Hier wird einfach zu schnell gefahren.“ Nicht zuletzt der tragische tödliche Unfall, der sich Ende September in der Rochusstraße ereignet habe, sei für ihn der Grund, das Thema erneut aufzugreifen: „Die Verantwortlichen, und damit sind diejenigen gemeint, die die Verkehrssituation vor Ort rechtzeitig hätten entschärfen können, müssen sich vorhalten lassen, das sie jedwede absehbare Desaster aus der vorliegenden Verkehrssituation billigend in Kauf genommen haben.“

Mit Karacho überholt

Wontorra, der aus Köln stammt und familiär bedingt nach Olpe gezogen ist, wohnt bereits seit acht Jahren in der Rochusstraße 2. Seine großzügige Terrasse erlaubt ihm einen Blick auf das Verkehrsgeschehen vor seiner Haustür: „Was sich hier mitunter abspielt, sehen wir, wenn wir auf der Terrasse sitzen. Das ist manchmal wirklich abenteuerlich.“ Vor allem Autofahrer, die von der Westfälischen Straße Richtung Martinstraße unterwegs seien, seien oft zu schnell unterwegs: „Einmal haben wir einen Autofahrer beobachtet, der hat kurz vor dem Kreisverkehr noch mit Karacho überholt. Glatter Irrsinn.“ Auch in die andere Richtung, die Rochusstraße bergauf, werde gerast: „Das schallt und dröhnt hier mitunter unbeschreiblich.“ Meist seien es junge Fahrer mit „aufgemotzten Golfs“, aber auch mit anderen hochmotorisierten Boliden, die nicht nur schnell seien, sondern dank getunten Auspuffanlagen auch hörbar etwas zu bieten hätten.

Auch Fußgänger seien gefährdet: „Hier sind viele ältere Menschen auch mit ihren Rollatoren unterwegs – vermutlich vom nahe gelegenen Caritas-Zentrum.

Die Raserei ist schon mehrere Jahre Wontorras Thema, aber, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion beteuert, nicht nur seines: „Zahlreiche unserer Nachbarn hier in der Straße denken genauso. Ich bin hier nicht der Querulant, der alleine mit seiner Meinung steht.“ Anwohner der Rochusstraße seien laut seiner Recherchen deshalb auch schon bei der Olper Verwaltung vorstellig geworden mit der Forderung, es müsse dringend etwas getan werden.

Ortstermin mit Verwaltung

Schon vor etwa zwei Jahren habe er einen Vorstoß in Richtung Stadtverwaltung und Bezirksregierung gewagt, und es habe sogar einen Ortstermin vor der Arbeitsagentur mit Mitarbeitern der Verwaltung und der Polizei gegeben. Hintergrund: Die Arbeitsagentur befindet sich in der Rochusstraße 3, direkt gegenüber von Wontorras Wohnung. Aber: „Passiert ist so gut wie nichts. Ich hatte vorgeschlagen, über eine Rechts-vor-links-Regelung nachzudenken, die zumindest die Abwärtsfahrer Richtung Martinstraße bremsen würde.“

Weitere Vorschläge seien eine Tempo-30-Zone gewesen, mehr Polizei-Kontrollen und Fahrbahn-Erhebungen. Nichts sei umgesetzt worden, lediglich ein digitales Smiley-Display habe irgendwann fast vor seiner Haustüre gestanden. Das Gerät zeigt den Autofahrern zwar deren gerade gefahrenes Tempo an, aber natürlich ohne jede Konsequenzen. „Das bringt doch nichts“, bringt der ehemalige Anwalt seinen Frust zum Ausdruck, „da habe ich mich ein wenig auf den Arm genommen gefühlt.“ Geschwindigkeitskontrollen der Polizei habe er in der Rochusstraße jedenfalls noch nie wahrgenommen. In der Günsestraße gebe es doch auch eine Tempo-30-Zone, warum also nicht in der Rochusstraße?

Was ihn jetzt, nach seinem erfolglosen ersten Versuch, bewegt habe, sich des Themas noch einmal anzunehmen und die Öffentlichkeit zu suchen, sei der tragische tödliche Unfall gewesen, der sich Ende September in eben seiner Rochusstraße ereignet habe: „Natürlich kann niemand sagen, was passiert wäre, wenn?“ Aber ein solcher Vorfall rüttele jeden wach, und verkehrsberuhigende Maßnahmen hätten auch in dem Fall vielleicht doch gegriffen.

Kein Unfallschwerpunkt

Olpes Bürgermeister Peter Weber stellt klar, dass der vor wenigen Tagen stattgefundene schwere Unfall in der Rochusstraße aus seiner Sicht nicht geeignet sei, eine Diskussion über die grundsätzliche Verkehrssituation in der Rochusstraße zu führen.

Zur Problematik sagt Weber: „Wir haben uns die Situation in der Rochusstraße genau angesehen, wie die Polizei auch. Es ist kein Unfallschwerpunkt. Wenn es dort bisher Unfälle gegeben hat, dann in erster Linie mit geparkten Autos. Die Straße ist keine, die besondere Auffälligkeiten zeigt.“ Deshalb seien keine konkreten Maßnahmen ergriffen worden. Auch Langzeitmessungen mit einem Messgerät der Stadt Olpe hätten den Verdacht nicht bestätigt, dass dort ständig gerast werde. Dass die Günsestraße, anders als die Rochusstraße, eine Tempo-30-Zone habe, liege daran, dass sie als Kindergarten- und Schulweg genutzt werde.

Dennoch, so Bürgermeister Peter Weber, „haben wir die Rochusstraße im Blick.“ Der tödliche Unfall hänge ursächlich aber nicht mit unterbliebenen Maßnahmen der Behörden zusammen.