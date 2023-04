Tolle Aktion für Franzi: Schon über 70.000 Euro eingezahlt

Oberveischede. Der Verein „Wir für uns in Oberveischede ist ebenso überwältigt wie die Familie der 19-jährigen Franzi. Wo weiter gespendet werden kann.

Sehr erfreuliche Nachrichten aus Oberveischede: Die Spendenaktion des Dorfvereins „Wir für uns in Oberveischede“ für die 19-jährige Franziska (wir berichteten) ist ein überwältigender Erfolg. Der Vorsitzende des Vereins, Meinolf Kühr, bestätigte auf Anfrage am Freitag Mittag, dass die Spendensumme insgesamt auf über 70.000 Euro angewachsen sei. Kühr: „Das ist der uns vorliegende letzte Stand.“ Der Großteil der Summe floss über das bekannte überregionale Spendenportal betterplace.org. Dort hatte der Oberveischeder Verein die Aktion erst in der vorigen Woche auf den Weg gebracht, gleichzeitig auch um Spenden auf der Homepage des Vereins gebeten. Beides mit großem Erfolg. Auf betterplace.org, wo direkt über das Portal gespendet werden kann, zeigte der Spendenpegel am Freitag Mittag die Summe von fast 60.000 Euro - bei 1249 Spenden. Der andere Teil der Summe wurde direkt auf das Spendenkonto des Vereins eingezahlt: Spenden können weiterhin auf das Konto: Wfu Oberveischede, DE87 4625 0049 0000 1730 21 - Sparkasse Olpe, Stichwort: „Hilfe für Franzi“, eingezahlt werden. Auch der Verein selbst zeigte sich überwältigt: „Eine Resonanz in dieser Geschwindigkeit und Größenordnung hätten wir nicht für möglich gehalten“, ist auf der Wfu-Homepage zu lesen.

+++Lesen Sie auch: 19-jährige Franzi aus Oberveischede erlitt schweren Rückenmarks-Infarkt+++

Der Vater der 19-Jährigen, Markus Korte, versäumte es im Gespräch mit unserer Redaktion nicht, allen Spendern von ganzem Herzen zu danken, auch im Namen seiner Tochter: „Wir können allen, die sich für uns eingesetzt haben, nicht genug danken.“ Was die Oberveischeder mit ihrer Aktion ausgelöst hätten, sei außergewöhnlich.

Zur Erinnerung: Die im vergangenen Jahr noch 18-jährige Franziska hatte im Sommer 2022 einen seltenen Rückenmarks-Infarkt erlitten, ist seitdem schwer gehandicapt und kämpft sich Stück für Stück ins Leben zurück. Die Spendensumme wird unter anderem für einen Treppenlift benötigt und eine mehrere Monate dauernde Spezial-Rehabehandlung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe