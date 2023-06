Toniebox mit Schützenkappe erklärt Olper Schützenfest

Olpe. In der Stadtbücherei Olpe steht ab sofort der „Schützenfest Tonie“ zur Ausleihe bereit. Zu hören ist auch Olpes Schützenmajor Peter Liese.

In Vorbereitung auf das im Juli stattfindende Schützenfest in der Kreisstadt Olpe hat sich die Stadtbücherei Olpe in Zusammenarbeit mit dem „Smart City Olpe Team“ eine besondere Aktion ausgedacht. Ab sofort kann dort exklusiv ein „Schützenfest Tonie“ ausgeliehen werden, der die Geschichte des Olper Schützenfests basierend auf dem Buch „Unser Olper Schützenfest“ von Katrin Frohne und Kristina Schürholz erzählt.

Die beiden Ölperinnen haben das Werk, das viele Fakten und Illustrationen rund um das Hochfest enthält, im Jahr 2022 veröffentlicht. Das Sachbuch für Kinder und Erwachsene bietet auf unterhaltsame Weise leicht verständliches Wissen und viele Hintergrundinformationen zum Olper Schützenfest. So gibt es beispielsweise Antworten auf folgende Fragen: Was unterscheidet das Beff von der Frikadelle? Warum heißt der Schützenplatz Ümmerich? Wer war der heilige Sebastianus? Unterstützung beim Schreiben erhielten Katrin Frohne und Kristina Schürholz von der Olper Kunsthistorikerin Andrea Arens und Schützenmajor Peter Liese.

Tonieboxen ausleihen

Für die Schützenfestaktion der Stadtbücherei hat Peter Liese „Unser Olper Schützenfest“ gemeinsam mit Stadtverwaltungsmitarbeiterin Marion van der Wielen als Hörbuch für die Toniebox eingelesen. Er berichtet: „Ich war von Anfang an begeistert von der Idee, das Olper Schützenfest mit seinen Traditionen und Bräuchen in einem Bilderbuch darzustellen. Dass ich nun die Ehre habe, das Buch vorzulesen, freut mich sehr. Auch nach elf Jahren als Schützenmajor gibt es immer noch neue und spannende Projekte. Unser wunderbares Schützenfest hat einfach viel zu bieten und wird niemals langweilig.“

Smart City-Projektleiterin Michaela Halbe fügt hinzu: „Die Schützenfestaktion in der Stadtbücherei ist die gelebte Umsetzung unserer Smart City Strategie, die es sich ausdrücklich zum Ziel gemacht hat, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden.“

Übrigens, wer keine eigene Toniebox zum Abspielen besitzt, kann diese ebenfalls in nicht allzu ferner Zukunft in der Stadtbücherei ausleihen. Nach den Sommerferien bietet die Bücherei im Rahmen der „Bibliothek der digitalen Dinge“ diverse digitale Endgeräte, u.a. Spielekonsolen, programmierbare Roboter, einen Beamer, einen 3D-Drucker oder auch Tonieboxen zur Ausleihe an.

So haben Olper Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Geräte kostenfrei zu verwenden und zu testen. Darüber hinaus können auf diese Weise erste Kontaktpunkte zur Digitalisierung niederschwellig erlebbar gemacht werden. Nicht zuletzt spielt auch das Thema nachhaltiger Konsum eine Rolle. Zudem werden Schulungen für alle Altersgruppen organisiert, in denen der Umgang mit den Geräten gemeinsam ausprobiert und geübt werden kann.

