Feuerwehr Totalschaden – Auto brennt auf der B55 in Olpe völlig aus

Zu einem Pkw-Brand wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Olpe am Donnerstagmorgen gegen 9.17 Uhr auf die Bundesstraße 55 in Olpe gerufen. Beim Eintreffen stand zwischen den beiden Anschlussstellen der Autobahn 45 ein Renault Megan im Vollbrand. Ein Trupp ging unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Rund 25 Minuten erfolgte die Rückmeldung an die Kreisleitstelle Olpe „Feuer aus“. Trotz der guten Arbeit der Feuerwehr, die mit einem Löschfahrzeug angerückt war, konnte nicht verhindert werden, dass die Flammen das Fahrzeug zu einem Totalschaden verwandelten.

Nach Aussage der Ehefrau des betroffenen Autofahrers, hatte dieser während der Fahrt Rauch entdeckt und den Pkw auf den Seitenstreifen gelenkt. Dort fing das Auto bereits an zu brennen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte die Anreise zum Flughafen dank Familienangehöriger fortsetzen. Während des Einsatzes war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig vorbeigeleitet.

