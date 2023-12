Tote Tiere im Kreis Olpe: Infos zur richtigen Entsorgung

Ein Mastschwein steht in einem Stall (Symbolbild).

Kreis Olpe Die Tierkörperbeseitigung im Kreis Olpe ist neu geregelt. Das betrifft alle Halter von Nutztieren. Die Infos hier im Überblick.

Die Tierkörperbeseitigung im Kreis Olpe ist neu geregelt. Der Vertrag mit dem bisherigen Entsorgungspartner Rendac (Darling Ingredients Inc.) läuft zum 31. Dezember aus, ab Januar wird die SecAnim GmbH Ansprechpartner für alle Nutztierhaltenden – zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, Jagdausübende, Schlachtbetriebe und private Pferdehaltungen – sein und die Entsorgung von toten Tieren und Schlachtabfällen im Kreis Olpe übernehmen. Dies ist das Ergebnis eines turnusgemäßen Vergabeverfahrens, welches zum Jahresendende durchgeführt wurde. Die für den Kreis Olpe zuständige Niederlassung der Firma SecAnim hat ihren Sitz in Lünen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Die aktuell vorkommenden Verzögerungen bei der Abholung durch den bisherigen Entsorger sind nach dessen Aussagen auf eine schwierige personelle Situation im Bereich der Logistik zurückzuführen. Schwierigkeiten und nicht erfolgte Abholungen bittet das Veterinäramt an folgende Adresse per E-Mail zu melden: veterinaeramt@kreis-olpe.org.

Das Amt ist auch über die Feiertage besetzt und wird sich um Ihre Anliegen kümmern Christian Kaiser - Amtstierarzt des Kreises Olpe

„Das Amt ist auch über die Feiertage besetzt und wird sich um Ihre Anliegen kümmern“, sagt Christian Kaiser, Amtstierarzt des Kreises Olpe. „Die Vorbereitungen für einen möglichst reibungslosen Übergang zum neuen Entsorgungsunternehmen sind getroffen worden.“

Kaiser teilt mit, dass die Firma SecAnim in diesen Tagen alle landwirtschaftlichen Betriebe anschreibt und die Kontaktmöglichkeiten per Telefon oder per App individuell bekannt gibt.

Wütender Brandbrief in Wenden: „Die Ampel muss weg!“

Zu gefährlich: Morsche Bäume in Attendorn werden gefällt

Heggen: Mantel Haustechnik übernimmt Heizungsbetrieb Müller

„Mit diesem Schreiben bekommen die Landwirtinnen und Landwirte auch Zugangsdaten für eine App zur Anmeldung von Abholungen. Eine Anmeldung der Kadaver über diese App macht eine Planung der Logistik besonders einfach und stellt eine kurze Abholzeit sicher. Sollten Betriebe kein Schreiben bekommen (z.B. Pferdehaltungsbetriebe oder Jagdausübungsberechtigte mit roten Kadavertonnen), so kann das Unternehmen über die Rufnummer 0 23 06 - 927 090 (täglich 8 bis 15.30 Uhr, danach über einen Anrufbeantworter) oder über die Webseite https://www.secanim.de/ihr-rundum-service/ erreicht werden. Bei individuellen Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinäramts ebenfalls per E-Mail zur Verfügung.

Auch mit dem Anbieterwechsel bleibt die Entsorgung risikoreicher tierischer Abfälle im Kreis Olpe unter öffentlich-rechtlicher Kontrolle und entspricht den beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen Union. Zudem ist gewährleistet, dass die Entsorgung weiterhin im Land stattfindet.

Die Kosten der Tierkörperbeseitigung werden weiterhin nach den Vorgaben der EU verursachergerecht von den betroffenen Landwirten und Schlachtunternehmen getragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe