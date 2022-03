Die Polizei Olpe bittet um Hinweise im Fall der beschädigten Totenkapelle in Olpe.

Polizei Totenkapelle in Olpe: Mehrere Fenster wurden beschädigt

Olpe. Unbekannte Täter haben mehrere Fenster der Totenkapelle der Kirchengemeinde St. Martinus beschädigt. Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Sachbeschädigungen haben sich an der Totenkapelle der Kirchengemeinde St. Martinus „Am Kirchplatz“ in Olpe in der vergangenen Woche ereignet. Zunächst beschädigten Unbekannte zwischen dem 23. Februar, 18 Uhr, und dem 24. Februar, 6:15 Uhr, zwei Buntglasfenster. Zudem wurde zwischen dem 26. Februar,23:45 Uhr, und dem 27. Februar, 0:00 Uhr, ein Rundfenster beschädigt.

Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

