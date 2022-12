Tourismus in Lennestadt - Ferienwohnungen sind im Trend

Lennestadt. Über Weihnachten war es ruhig. Nun rollt die Touristenlawine an, um ein paar erholsame Tage in Lennestadt und Umgebung zu verbringen.

„Ski und Rodel nicht gut, Buchungslage gut“, bringt es Luisa Möser, Touristikchefin in Lennestadt, auf den Punkt. Über die Weihnachtsfeiertage war es noch relativ ruhig zwischen Härdler und Hoher Bracht, einige Betriebe hatten sogar ganz geschlossen, aber nun rollt die Touristenlawine an, um den Jahreswechsel und ein paar erholsame Tage in Lennestadt und Umgebung zu verbringen. Hier und da gebe es noch freie Betten, „aber über den Jahreswechsel sind wir gut gebucht“, erklärt Möser. An den traditionellen Quellenmärkten Rhein- und Ruhrgebiet und Niederlande habe sich auch nach der Coronazeit nichts geändert.

Im Wettbewerb unter Druck

Nach wie vor im Trend sind Ferienwohnungen, besonders die, die mehr als den üblichen Standard bieten können. Möser: „Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute auf mehr Komfort achten und auch gezielt danach suchen. Immer mehr Gäste machten sich vorher im Internet schlau. Gut gemachte Internet-Präsentationen lassen heute Interessenten in fast jeden Winkel einer Unterkunft blicken. Dieser Service wird immer mehr genutzt und setzt die Gastgeber im Wettbewerb unter Druck, ihre Internetpräsenz auf dem modernsten Stand zu halten. Luisa Möser: „Blind bucht heute keiner mehr.“

Die Tourist-Information im Kur- und Bürgerhaus in Saalhausen wurde gründlich renoviert und bekam einen neuen Boden. Neues Mobiliar ist in Arbeit. Die Optik wird an die Servicestelle "WieWoWatt" in Altenhundem erinnern. Foto: Privat

Verändert hat sich nicht nur das Buchungsverhalten, sondern zwangsläufig auch die Preise. „Viele Anbieter haben schon im Herbst erhöht, die anderen werden im neuen Jahr folgen“, ist Möser überzeugt, weil alle Nebenkosten, Lebensmittel etc. teurer geworden sind. „Einige machen im Moment gar keine Festpreise, sondern ab-Preise.“ Zum Beispiel „Übernachtung mit Frühstück ab 40 Euro“, um auf Preisschwankungen reagieren zu können.

Mindestaufenthalt aus Kostengründen

Die gestiegenen Preise sind auch der Grund dafür, dass viele Beherbergungsbetriebe „Einzelübernachtungen“ nicht mehr annehmen, sondern nur noch ab zwei oder drei Tage Mindestaufenthalt vermieten, aus Kostengründen. Denn für eine Nacht lohne sich der Aufwand für Reinigung und frische Bettwäsche nicht mehr. Gemurre bei den Gästen gebe es aber kaum, die meisten würden dies verstehen und akzeptieren. „Im Großen und Ganzen sieht es deshalb gut bei uns aus“, so Luisa Möser.

In Sporke, Bilstein und Saalhausen konnten die Touristiker drei neue Vermieter begrüßen, die je eine weitere Ferienwohnung anbieten. Leider gab es im Bereich Gasthof/Hotel in diesem Jahr zwei Abgänge. Der Landgasthof Eickhoff in Halberbracht und das Hotel Gödeke in Burbecke stellten ihren Gastronomiebetrieb ein. Lennestadt verfügt derzeit über 1400 Gästebetten, Kirchhundem über 341 (in Betrieben mit mindestens neun Betten).

