Der Wanderparkplatz Benolper Kreuz. Die letzen beiden Fichten mussten abgesägt werden, nachdem sie in gefährliche Schieflage geraten waren. .

Unwetter Traurig: Die letzten Fichten am Benolper Kreuz sind gefallen

Benolpe/Bilstein Zig Stürme und auch den Borkenkäfer hatten die beiden mächtigen Fichten am Benolper Kreuz überlebt, doch der letzte Sturm war zu stark.

Vielen Stürme und sogar dem Borkenkäfer hatten die beiden mächtigen Fichten am Wanderparkplatz Benolper Kreuz, auf der Kuppe des Verbindungswegs von Bilstein nach Benolpe, Stand gehalten. Aber vor einigen Tagen ereilte auch sie das Schicksal vieler Bäume. Eine Sturmbö brachte die beiden stattlichen Bäume in bedenkliche Schieflage, so dass es für die Bäume keine Rettung mehr gab und Waldarbeiter die Stämme mit der Motorsäge absägen mussten. Nun stellt sich der Wanderparkplatz, der vor zwei Jahren noch mitten im Wald von hohen Bäumen umringt war, als radikal kahl da. Immerhin wurden die Ruhebänke und Vespertische durch den Fall der Fichten nicht beschädigt.

