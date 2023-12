Treckerfreunde Benolpe zeigen großes Herz für Balthasar

Marco Weidebach, Tom Löcker und Michael Kordes (von links) von den Treckerfreunden Benolpe überreichen den Spendenscheck an Rebecca Kranz, stellvertretende Leiterin des Kinder- und Jugendhospizes Balthasar in Olpe.

Benolpe Benolper Treckerfreunde unterstützen das Kinder- und Jugendhospiz in Olpe. In zehn Jahren schon 17.000 Euro gespendet.

Viele Menschen, Begleiter und langjährige Freunde haben dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in diesem Jahr zum 25-jährigen Bestehen gratuliert und das ein oder andere Geschenk mitgebracht. Da durften die Treckerfreunde „Gut Dampf“ aus Kirchhundem-Benolpe nicht fehlen. Für die Freunde des unnachahmlichen „Dieseldufts“ war der Besuch so etwas wie eine „Ehrensache“, denn immerhin unterstützen sie die Einrichtung in Olpe schon seit zehn Jahren – ebenfalls ein kleines Jubiläum. Als Geschenk hatten die Traktoren-Fans diesmal einen Scheck über stolze 4050 Euro im Gepäck, den eine Abordnung des 15-köpfigen Vereins vor einigen Tagen an Rebecca Kranz, stellvertretende Leitung des Kinder- und Jugendhospizes, überreichte.

Das Geld stammt aus dem Erlös der Benolper Meilertage Mitte Juli. Bei dieser Gemeinschaftsveranstaltung der Vereine des 450-Seelen-Orts spielten die Treckerfreunde und ihre Fahrzeuge eine tragende Rolle. Bereits ein Jahr vor dem Meiler-Event begannen sie mit dem Stellen des Meilerholzes. Während der arbeitsreichen Meilertage unterstützten sie Köhler Christoph Kordes bei der staubigen Arbeit rund um den brennenden Meiler. Auch die Frauen und Partnerinnen der Treckerfreunde stellten sich in den Dienst der guten Sache und packten besonders beim Treckertreffen im Rahmen der Meilerwoche tatkräftig mit an. Für den Einsatz ihrer Traktoren rund um die Meilertage wurden den Treckerfreunden die Dieselkosten erstattet, auch dieses Geld floss in die Spende an das Kinder- und Jugendhospiz ein.

Es wird nicht der letzte Besuch der Treckerfreunde in der Olper Kimicke gewesen sein. Demnächst werden sie wieder einmal im Traktoren-Konvoi in die Kreisstadt rollen, wie sie es schon öfter praktiziert haben. Die Trecker-Rundfahrten mit den jungen Gästen des Hospizes sind nicht nur für die Kinder und Jugendlichen und deren Familien, sondern auch für die Treckerfreunde selbst immer wieder besondere berührende Erlebnisse.

Seit 2013 haben die Benolpe insgesamt 17.000 Euro an die segensreiche Einrichtung in Olpe gespendet, wo in den vergangenen 25 Jahren 1.200 Familien zu Gast waren. Mehr denn je ist das Kinder- und Jugendhospiz auf Menschen angewiesen, die sich für schwerkranke Kinder und Jugendliche einsetzen. Rund 50 Prozent der Gesamtkosten müssen über Spenden finanziert werden.

