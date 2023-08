Treckerfreunde mit schmucken Oldies unterwegs an die Mosel

Schreibershof. Die Treckerfreunde Schreibershof machen sich mit ihren sehenswerten Oldies am Mittwoch früh auf den Weg an die Mosel.

Auf große Fahrt gehen ab Mittwoch früh elf Trecker-Oldies aus Schreibershof. Die Truppe um Otmar Fernholz von den Treckerfreunden Schreibershof wollen in zwei Etappen rund 170 Kilometer bis zu einem Weingut an die Mosel zurücklegen. Fernholz: „Wir fahren über Waldbröhl und Wissen an der Sieg zunächst nach Grenzau, wo eine Übernachtung ansteht, dann geht es am Donnerstag weiter über Koblenz zum Zielort an die Mosel. Dort sind wir zu Gast im Weingut Horst Dehren in Ellenz-Poltersdorf.“

Insgesamt reisen 18 Treckerfreunde auf ihren Oldtimermodellen mit - unter anderem mit dabei sind alte Modelle der Marken Fendt, Eicher, Deutz, Hanomag und Kramer.

Die Treckerfreunde gibt es seit 2007. Nach der Fahrt an die Mosel haben sie bereits ihr 14. Treckertreffen im Visier, das am 26. und 27. August auf dem Schützenplatz stattfinden soll. Das Treffen beginnt am Samstag, 26. August um 10.30 Uhr und bietet ab 20 Uhr Livemusik mit der Band Rockin’ Barn. Am Sonntag, 27. August, geht es mit dem Frühschoppen ab 11.30 Uhr weiter.

