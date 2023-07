Treffsicherer Sportschütze: Jürgen Schwarte ist neuer König

Neuenkleusheim. Der 54-Jährige setzte sich an der Vogelstange in Neuenkleusheim durch und ist neuer König. Seine Königswürde sei zu „90 Prozent geplant“ gewesen.

Das Schießen ist seine Leidenschaft. Und Sportschütze Jürgen Schwarte (54) zeigte sich auch am Sonntagnachmittag an der Vogelstange in Neuenkleusheim treffsicher. Mit dem 53. Versuch war der Vogel unten und der Kommissionierer bei der Firma Bohrtechnik Klemm ist neuer König. Mit seiner Frau Cornelia (56) hat er drei Kinder – Laura, Daniel und Sophie. Die Königswürde zu erlangen sei im Übrigen zu „90 Prozent geplant gewesen“, so Schwarte.

