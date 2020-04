Trennwandsystem aus Lennestadt sorgt für Schutz im Büro

Lennestadt. Das Start-Up-Unternehmen HJE aus Lennestadt hat ein System entwickelt, das für Abstand und Sicherheit in Büros, Praxen und Kliniken sorgt.

Das Lennestädter Start-Up HJE Pro ist im Normalbetrieb auf die Entwicklung und Produktion innovativer Rahmensysteme spezialisiert. Inspiriert durch die aktuellen Herausforderungen und Nachfragen in der Corona-Krise haben die Entwickler bei HJE nun aber eine Serie von Produkten kreiert, die für den geforderten Abstand und Sicherheit in viel frequentierten Bereichen sorgen. Beim Einkaufen, in Anmeldebereichen und Wartezonen, in Unternehmen, bei der Arbeit in Büros, Praxen und Kliniken, in der Freizeit, sowie im öffentlichen Raum.

„Wir haben uns schon zu Beginn der Corona-Infektionswelle Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Rahmensysteme intelligent weiterentwickeln und damit für Sicherheit und Gesundheit in der Bevölkerung sorgen können“, so Heinz-Josef Eickhoff, Entwickler und Gesellschafter von HJE Pro. „In der jetzigen Situation muss man kreativ sein, quer denken und mit einer ganz neuen Sichtweise an die Produktentwicklung herangehen“.

Kollektion mit mehreren Produkten

Herausgekommen ist die neue „HJE-Care-Kollektion“ von Produkten wie Trennwänden, Hygiene-Displays oder Schreibtischtopper, die Social Distance möglich machen und gleichzeitig für Wohlfühlatmosphäre sorgen sollen. „Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten, Menschen vor Ansteckung zu schützen, Geborgenheit zu geben und gleichzeitig durch ein durchdachtes Design für ein gutes Stück Lebensqualität inmitten der Krise zu sorgen“, so Heinz-Josef Eickhoff.

Die Hygiene-Trennwandkollektion kann flexibel platziert und individuell gestaltet werden. Besonderen Schutz bietet die antibakterielle Ausstattung der Wände. Modular ergänzbare Plexiglaselemente sorgen für Transparenz und Lichtdurchflutung.

Desinfektionsmittelspender

Ein weiteres neues Produkt der Lennestädter Kreativschmiede ist ein Display mit Desinfektionsmittelspender und Hygienehinweisen – ebenfalls antibakteriell ausgestattet und mit Firmenlogo oder eigenen Inhalten gestaltbar. Entwickelt und produziert werden die Produkte in Lennestadt. „Durch die räumliche Nähe und die Flexibilität unserer Zulieferer können wir schnell und effektiv auch in der derzeitigen Situation reagieren und sind damit enorm wettbewerbsfähig“, erklärt Heinz-Josef Eickhoff.

Die HJE Pro GmbH wurde 2019 gegründet – nach der Insolvenz des Vorgängerunternehmens HJE. Damals hatten 61 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.