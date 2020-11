Trickbetrüger, die sich als Bankmitarbeiter und Polizisten ausgaben, haben in Wenden Bargeld erbeutet.

Polizei Trickbetrüger erbeuten Bargeld von Rentner in Wenden

Kreis Olpe. Ein falscher Polizist hat in Wenden Bargeld eines Seniors erbeutet. Die Anrufe von Trickbetrügern im Kreis Olpe mehren sich wieder.

Mehrere Menschen im Kreis Olpe sind am Montag von Anrufern kontaktiert worden, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben. Sie riefen bei den Geschädigten an und fragten nach Vermögensauskünften und Bankdaten. Bei einem 80 Jahre alten Mann aus Wenden erbeuteten die Trickbetrüger Bargeld.

Nach dem Telefonat erschien ein Mann an der Wohnung des Seniors. Vor Ort gab er sich als Polizist aus. Der 80-Jährige forderte von seinem Gegenüber einen Ausweis, den der angebliche Polizist aber nicht vorzeigen konnte. Trotzdem ließ der Wendener den Mann eintreten. Dieser sah sich in der Wohnung um, fragte nach dem Bargeld, das der Senior zu Hause hatte und nahm dies an sich. Danach verließ er die Wohnung.

Der 80-Jährige beschrieb den Täter folgendermaßen: etwa 1,75 Meter groß, ungefähr 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle Haare, dickliche Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Da Trickbetrüger immer wieder versuchen, an das Vermögen und auch an Bankdaten von vor allem älteren Menschen zu gelangen, warnt die Polizei vor diesen Betrugsmaschen und gibt einige Verhaltenstipps:

Geben Sie niemals telefonisch persönliche Daten und Informationen an Unbekannte weiter, auch nicht, wenn sich diese als Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter ausgeben.

Die „echte“ Polizei ruft nicht bei Bürgern an, um sensible Daten, insbesondere Informationen über ihr Vermögen, zu hinterfragen. Gibt sich der Anrufer als Polizist aus, lassen Sie sich dessen Namen geben und rufen Sie Ihre örtliche Dienststelle an. Gleiches gilt, wenn Bankmitarbeiter Sie kontaktieren.

Rufen Sie in diesem Zusammenhang niemals die möglicherweise in Ihrem Telefondisplay hinterlegte Nummer des Anrufers zurück, sondern wählen Sie die ihnen bekannte Nummer von ihrer Bank oder der Polizeidienststelle.

Wer glaubt, dass ein „falscher Polizist“ oder ein anderer Trickbetrüger angerufen hat, sollte umgehend die Polizei über den Sachverhalt informieren und Anzeige erstatten.

Wichtig ist, dass diese Tipps auch an Bekannte, Freunde und Verwandte weitergeleitet werden, sodass möglichst viele Menschen von diesen Betrugsmaschen erfahren. Weitere Infos zum Thema gibt es auf polizei.nrw/senioren .