Trickbetrüger im Kreis Olpe: „Mama, ich hatte einen Unfall“

Kreis Olpe. Betrüger haben Senioren im Kreis Olpe angerufen. Am Telefon meldete sich eine weinende Frau, die sich als Tochter ausgab. Was Sie wissen müssen.

„Hilf mir Mama, ich hatte einen Unfall!“ – in etwa mit diesen Worten sind am Montag (7. August) einige Seniorinnen und Senioren im Kreis Olpe von Betrügern angerufen worden. Mit der mittlerweile altbekannten Trickbetrugsmasche versuchten sie, an das Vermögen der Angerufenen zu kommen. Die älteren Menschen meldeten der Polizei, dass sie von einer unbekannten, weiblichen und weinenden Stimme angerufen wurden. Diese gab sich als vermeintliche Tochter aus und erzählte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Dann meldete sich eine Polizeibeamtin und erklärte, dass sie von den Angerufenen einen fünfstelligen Geldbetrag benötige, damit die Tochter aus der Untersuchungshaft entlassen werden könne. Die Seniorinnen und Senioren reagierten in allen Fällen, die der Polizei gemeldet wurden, richtig: Sie legten auf und meldeten den Betrugsversuch der Polizei.

Egal ob Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder der Enkeltrickbetrug – die Maschen der Trickbetrügenden sind vielfältig, beabsichtigen aber, an das Vermögen von vor allem älteren Personen zu kommen. Damit diese sich schützen können, rät die Polizei:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden.

Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Sollte es zu einer Übergabe von Geld oder Wertgegenständen gekommen sein, sollten Opfer nicht zögern und umgehend die Polizei anrufen oder auf einer Polizeiwache vor Ort Anzeige erstatten.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Polizeiprävention.

