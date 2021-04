Trickbetrug in Attendorn: Seniorin wird Geldbörse entwendet

Attendorn. Einer 81-Jährigem wurde in Attendorn ihre Geldbörse entwendet. Sie wurde Opfer eines Trickbetrugs. Die Polizei Olpe bittet um Hinweise.

Am Samstag (17. April) ist gegen 11.45 Uhr einer Seniorin in Attendorn aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet worden. Das teilt die Polizei Olpe mit.

Die 81-Jährige war mit ihrem Rollator in der Attendorner Innenstadt, in Höhe der Straße „Breite Techt“, unterwegs. Ein derzeit noch unbekanntes Pärchen sprach sie an und fragte sie nach einer Örtlichkeit. Dabei zeigten sie Notizen auf einer Zeitung. Sie entfernten sich kurze Zeit später in Richtung Sparkasse. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es ihnen, die 81-Jährige mit der Zeitung abzulenken,. So konnten sie aus der Handtasche, die auf der Ablage des Rollators lag, die Geldbörse entwenden.

Diebstahl in Attendorn: Polizei Olpe sucht Hinweise

Zuhause stellte die Seniorin den Diebstahl fest. In dem Portemonnaie befanden sich unter anderem Ausweisdokumente, Geldkarten und Bargeld. Die Geschädigte beschreibt die Täter folgendermaßen:

Mann und Frau

beide ca. 1,60 m groß

beide ca. 40 Jahre alt

südländischer Phänotyp

dunkle Haare

Frau mit Kopftuch und schwarzem Mund-Nasen-Schutz

Mann trug ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz

Deutsch mit starkem Akzent

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Daneben erhalten Interessierte weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl sowie Präventionstipps unter https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-taschen-zu.