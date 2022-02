Trotz schwieriger Zeit: Karnevals-Disko in Grevenbrück

Grevenbrück. Karneval steht unter keinem guten Stern. Doch zumindest die Kinder brauchen einen Grund zum Lächeln: Karnevals-Disco in Grevenbrück.

Es sind schwierige Zeiten. In der Ukraine herrscht Krieg. Und die Corona-Krise ist noch nicht überstanden. Dennoch. Ein Lächeln muss her. Zumindest für die Kinder. Ein Duzend jecke Kinder ließen sich den Spaß in der Karnevals-Disco der Offenen Tür Grevenbrück an Altweiber nicht verderben.

Marion Opitz, seit 43 Jahren Teil der Einrichtung, führte durch den lustigen Nachmittag im bunt geschmückten Saal – in diesem Jahr, aufgrund der Pandemie, eine Eltern-freie-Zone. Kreative Spiele, klassische Raketen und Tanzen über das ganze Parkett. Aber was wäre Karneval ohne Büttenreden? „Gehen zwei Tomaten über die Straße. Kommt plötzlich ein Auto. Da sagt die eine Tomate zu anderen: „Komm Ketchup, wir gehen weiter“, trat ein Junge alias Darth Vader erzählfreudig hinter die hauseigene „Bütt“.

In letzter Zeit sehr viel Zulauf

Auch die Überraschungstüten sollten am Ende nicht fehlen. „Die Resonanz ist durchweg positiv“, erklärt Philipp Dröge, stellv. Leitung OT, „die Kinder wollen wieder raus.“ Noch am Morgen habe es Anrufe gegeben, ob ein Platz für den Nachmittag frei wäre. Unabhängig vom Karnevals-Programm an Altweiber und Rosenmontag, finde die OT in letzter Zeit sehr viel Zulauf. Nach zwei Jahren Pandemie kenne die jüngere Generation den eigentlich Karneval gar nicht, klärt Dröge auf.

Umso wichtiger sei es dem Team, dieses Jahr eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Kinder wieder gemeinsam Tanzen, Lachen und Spaß haben können. „Wir bedanken uns beim KCG für die bisherige Zusammenarbeit und freuen uns auch in Zukunft auf die Kooperation mit den Heimatvereinen“, betont Philipp Dröge. Das seit 2010 stattfindende Kinderkarneval gehöre mittlerweile zur Grevenbrücker Tradition. Fast 400-500 Eltern und Kinder feiern normalerweise zusammen in der großen Schützenhalle. Coronabedingt musste die Veranstaltung bereits im Vorjahr abgesagt werden. In der OT konnten sich die Kinder karnevalistische „Schnucktüten“ abholen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe