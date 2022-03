Attendorn: Großes Oldtimertreffen auf dem Mubea-Gelände

Attendorn. Das beliebte Tuning- und Oldtimertreffen findet auch in diesem Jahr wieder statt. Die Location: das Mubea-Gelände in Attendorn.

Anfang April ist es wieder soweit: Das große Tuning- und Oldtimer Treffen, organisiert von der Lennestädter Eventfirma Esta-Loca, findet wieder statt. Den Start macht das Tuning-Treffen am Samstag, 3. April, ab 12 Uhr. Am Sonntag, 4. April, findet dann ab 11 Uhr das Oldtimer-Treffen statt. Während die Veranstaltung im vergangenen Jahr in Ennest stattgefunden hat, verlagert der Veranstalter und Geschäftsführer von Esta-Loca, Christian Burghaus, das Event diesmal auf das Mubea-Firmengelände in Attendorn.

„Im vergangenen Jahr war die Fläche einfach zu klein“, erklärt er. Der Andrang war schlichtweg zu groß, sodass teils Besucher mit ihren Schmuckstücken wieder nach Hause geschickt werden mussten. „Dementsprechend ist die Fläche jetzt drei Mal so groß.“ Doch es sind nicht nur Autoliebhaber willkommen, die an beiden Tagen ihre Herzstücke präsentieren können, auch Familien mit Kindern und Besucher im Allgemeinen sind herzlich eingeladen, sagt der Veranstalter.

Food-Trucks mit breitem Angebot

Um allen etwas zu bieten, wird für reichlich Entertainment gesorgt. „Es wird vor Ort einige Food Trucks mit Crêpes und Waffeln und vielem mehr geben“, verrät Burghaus. Außerdem wird bei beiden Veranstaltungen die lauteste Bühne Europas stehen, betont er. Diese sei komplett mit Lautsprechern ausgestattet. Am Samstag wird moderner Clubsound für Stimmung sorgen und am Sonntag tönen Oldies aus den lauten Boxen. Zudem sind noch zwei Attraktionen in Planung: eine Hüpfburg für Kinder sowie ein mobiler Leistungsprüfstand, wo die Menschen mit ihren Autos direkt drauffahren können. Und es wird sogenannte Contests (deutsch: Wettbewerbe) geben, bei denen sich die Autofanatiker miteinander messen können. „Die mit den lautesten Boxen bekommen von Platz 1 bis 3 auch jeweils Pokale.“

Erlös wird gespendet

Der Erlös des gesamten Wochenendes wird wieder an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe gespendet. „Letztes Jahr kamen über 17.000 Euro zusammen, davon gingen 14.500 an das Kinderhospiz in Olpe und 2500 Euro an die Flutopfer im Ahrtal.“

Die Veranstaltungen dieser Art gibt es schon seit fünf Jahren, berichtet der Organisator. „Es wird immer mehr und auch immer größer, die Leute nehmen die Treffen sehr gut an.“ Vorrangig mache man das Ganze nach wie vor für den guten Zweck. „Da wird auch wirklich immer sehr viel gespendet.“

Und das gewisse Drumherum, das den Menschen vor Ort geboten wird, sorgt für den zusätzlichen Spaß- und Entertainment-Faktor. „Es wird auch wieder ein Aftermovie geben und Fotografen sind auch vor Ort. Das Gesamtkonzept ist vielleicht etwas, was das Ganze einen Tacken anders macht als andere Treffen“, sagt Christian Burghaus.

