Ukraine-Flüchtlinge verlassen alte Jugendherberge in Heggen

Die interkommunale Herberge in der ehemaligen Jugendherberge in Heggen kann ihren Betrieb zum 1. Oktober einstellen. Seit August 2022 waren dort Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht.

Heggen. Zum 1. Oktober wird der Kreis Olpe seine interkommunale Flüchtlingsunterkunft in Heggen schließen. An Eichhagen hält der Kreis vorerst fest.

Nach dem Angriff Russlands kamen viele Menschen aus der Ukraine schutzsuchend nach Deutschland. Auch die Kommunen im Kreis Olpe haben aktuell etwa 1.700 Geflüchtete aufgenommen. Der weitaus größte Teil von ihnen konnte – dank der enormen Hilfsbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern – eigene Wohnungen beziehen. Gemeinschaftsunterkünfte der Städte und Gemeinden bieten weiteren Wohnraum. Außerdem haben die sieben Kommunen gemeinsam und mit Unterstützung des Kreises Olpe zwei weitere Notunterkünfte eingerichtet: die interkommunalen Herbergen in Heggen und Eichhagen. Diese nehmen ukrainische Kriegsgeflüchtete auf, die kurzfristig nicht anderweitig untergebracht werden können.

Essensausgabe in der Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Olpe-Eichhagen. <p/> Das DRK leitet die Einrichtung, Leiterin ist Verena Janas. Der Kreis Olpe hat die ehemaligen CJD-Räumlichkeiten gemietet und das DRK beauftragt. Im Bild Kreis-Pressesprecher Holger Böhler. Foto: Josef Schmidt

Zwar ist die Lage in der Ukraine weiterhin nicht sicher. Doch seit dem Kriegsausbruch haben die Kommunen die Zeit genutzt, um zusätzlichen Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten zu schaffen. Mit diesen Unterkünften und durch die verbleibende interkommunale Herberge in Eichhagen soll der Bedarf mittelfristig gedeckt werden. Daher haben sich die sieben Kommunen darauf verständigt, den gemeinsamen Betrieb der Notunterkunft in der ehemaligen Jugendherberge in Heggen zum 1. Oktober einzustellen.

„In den acht Monaten seit dem Einzug der ersten Geflüchteten in Heggen haben zahlreiche Menschen dort einen ersten Ankerpunkt gefunden, um im Leben im Deutschland anzukommen. In der Spitze waren bis zu 106 Personen dort untergebracht, darunter stets auch viele Kinder“, resümiert Kreisdirektor Philipp Scharfenbaum als Leiter der Koordinierungsgruppe. „Es ist eine gute Nachricht, dass die meisten Geflüchteten aus der Ukraine inzwischen in eine kommunale Unterkunft oder in vielen Fällen auch in eine eigene Wohnung umziehen konnten. Dies ist für die Menschen ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität.“ So werden von den derzeit noch in Heggen untergebrachten 44 Personen (Stand: 8. Mai) in den kommenden Tagen und Wochen 31 Personen die Notunterkunft verlassen können.

Gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen

Die Situation nach Kriegsausbruch sei höchst herausfordernd gewesen, erinnert sich der Kreisdirektor an die ersten Wochen und Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Kommunen mussten sich innerhalb kürzester Zeit auf eine schwer einschätzbare Zahl an Geflüchteten vorbereiten und für diese Wohnraum organisieren. Dabei hätten die Mitarbeitenden der Städte und Gemeinden Enormes geleistet. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und mit dem Kreis sei hervorragend gelaufen.

Ganz besonderer Dank, so Scharfenbaum, gelte weiterhin den zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die Geflüchtete aufgenommen haben – „diese Hilfsbereitschaft hat den Erfolg ausgemacht“. Ein großer Dank gebührt dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, der den Betrieb der beiden interkommunalen Herbergen vorbildlich führt, „aber auch den Dorfgemeinschaften in Heggen und Eichhagen, die vorbildliche Gastgeber sind“. Das Gebäude der ehemaligen Jugendherberge in Heggen steht im Eigentum der Gemeinde Finnentrop. Perspektivisch soll das Gebäude abgerissen und Platz für Wohnraum auf dem Areal an der Ahauser Straße geschaffen werden.

