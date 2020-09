Umfrage der IHK Siegen-Olpe: Wirtschaft büßt Milliarden ein

Die Kurve zeigt einen ersten Hoffnungsschimmer, ein Ende der Krise ist für die Konjunktur in den Kreisen Olpe und Siegen aber nicht in Sicht.

Kreis Olpe/Siegen. Bei der Konjunkturumfrage der IHK deutet sich zwar eine leichte Aufhellung der Wirtschaft an, ein Ende der Krise ist aber nicht in Sicht.

Die heimische Wirtschaft ist verletzlich. Nach dem Corona-bedingten Lockdown im Frühjahr war der Konjunktureinbruch drastisch. Zwar sei die Stimmung inzwischen deutlich besser, die Geschäftslage bleibe aber bei vielen Unternehmen angespannt, wie IHK-Präsident Felix Hensel, Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener und Referatsleiter Stephan Häger von der Industrie- und Handelskammer Siegen-Olpe bilanzieren. Das zeige die aktuelle Umfrage bei 543 Unternehmen in den Kreisen Siegen und Olpe.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch auch, wenn die Erwartungen an eine bessere Wirtschaftslage optimistischer würden: Nur etwa die Hälfte der Unternehmen rechne frühestens ab Mitte 2021 mit einer Rückkehr zur normalen Geschäftstätigkeit. Viele weitere sogar erst ab 2022.

Absturz nach der Hochphase

Und einigen werde die Rückkehr womöglich gar nicht gelingen, vermutet die Geschäftsführung der IHK. Nach vielen Jahren der Hochphase sei der steile Absturz durch Corona jetzt besonders extrem.

Hinzu komme der Strukturwandel, von dem die Automobilindustrie besonders betroffen sei. „Dort wird es womöglich nie wieder so sein wie vorher“, befürchtet Klaus Gräbener. Doch die in Nordrhein-Westfalen so industriestarke Region habe einen Vorteil: „Wir haben hier viele Unternehmen mit hoher Eigenkapitalquote“, eine solche Krise könne sie durchaus längere Zeit überstehen. Wer allerdings vorher schon Probleme gehabt habe, „strauchelt jetzt“.

Der Konjunkturklimaindex 543 Unternehmen mit mehr als 38.000 Beschäftigten aus Indus-trie, Bauwirtschaft, Handel und Dienstleistungen beteiligten sich an der Konjunkturumfrage der IHK Siegen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Das Ergebnis: Der Konjunkturklimaindex – Ergebnis aus Lagebeurteilung und Erwartung – steigt um 27 Punkte auf den Wert 92. Damit bleibt er weiter deutlich unter dem langfristigen Mittel der vergangenen 20 Jahre (106 Punkte). 34 Prozent der Unternehmen berichten von schlechten Geschäften, 23 Prozent von guten. Dennoch sind die Erwartungen besser als im Frühjahr.

Die Liquidität etlicher Unternehmen sei belastet, die Umsatzeinbußen sehr hoch. „Wir werden mit Insolvenzen rechnen müssen.“ Und: Die Exportabhängigkeit der heimischen Wirtschaft sei in diesen Zeiten ein besonders großer Nachteil. „Das Auslandsgeschäft war über Jahre hinweg unser Wachstumsmotor, heute erweist es sich als Achillesferse“, so Gräbener.

Bei den regionalen Industrieunternehmen brachen die Auslandsumsätze in den ersten sieben Monaten um 19 Prozent ein. Sollte das so weitergehen, bedeute das allein in dem Bereich 1,3 Milliarden Euro weniger Umsatz als noch im Jahr 2019.

Von links: IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener, IHK-Präsident Felix G. Hensel und Stephan Häger, Leiter Referat Konjunktur, Arbeitsmarkt, Statistik, stellen das Ergebnis der Konjunkturklimaumfrage im Bezirk der IHK Siegen-Olpe vor. Foto: Dana Mester / Westfalenpost

Ein weiterer Lockdown in NRW „wäre der Gau“, betont Gräbener. Schlimm genug wäre aber bereits, wenn die anderen Staaten die Schotten dicht machten. „Das will man sich gar nicht ausmalen.“

Doch während der Corona-Krise gebe es nicht nur Verlierer: „Es gibt immer welche, die verdienen gut im Moment“, sagt Gräbener. Der Bausektor habe es nahezu unbeschadet durch die Corona-Krise geschafft. Doch auch diese Betriebe rechneten mit einem Umsatzrückgang im nächsten Jahr, schon jetzt werde häufiger von weniger Aufträgen berichtet.

Etwas verbessert habe sich die Stimmung im Gastgewerbe, über den Berg sei es aber noch nicht. Vor allem der Blick in Richtung Herbst und Winter bereite den Betreibern Sorgen, wenn das Außengeschäft wegbreche.

Besser geworden sei die Lage des Einzelhandels, zumindest teilweise, so Gräbener. Denn die Einschätzungen in der Branche seien völlig verschieden: „E-Bikes zum Beispiel boomen, Möbelverkauf und Outdoor-Artikel auch, Bekleidung eher nicht.“

Menschen bleiben im Sparmodus

Das größte Problem dabei sei, dass die Leute weiterhin wenig kauften. „Die Sparquote der Menschen ist gestiegen, das Geld ist also da“, so die Geschäftsführung. Die Unsicherheiten blieben aber, viele seien nach wie vor in Kurzarbeit. „Dem Wirtschaftskreislauf nutzt es nichts, wenn nur gespart wird“, eine Lösung dafür sei aber nicht in Sicht. Auch die Mehrwertsteuersenkung habe nichts gebracht, „die meisten sehen gar keinen Effekt“.

Ein Ende der Krise könne man derzeit nicht benennen. Aber: „Wir hoffen, dass sich die Wirtschaft zum Jahreswechsel erholt.“ Aber: „Jeder, der meint, das wird jetzt einfach wieder gut, der hat den Knall nicht gehört. Das Tal der Tränen wird uns wohl noch länger begleiten“, prognostiziert Gräbener.