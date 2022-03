Umwelt: Drolshagen hat neue Klimabäume bekommen

Die Stadt Drolshagen hat neue Klimabäume von der Westenergie AG bekommen. Es handelt sich um zwölf Hainbuchen.

Kreis Olpe. Zwölf Hainbuchen überreicht Achim Loos, Kommunalmanager der Westenergie AG, am Mittwoch an Uli Berghof, Bürgermeister der Stadt Drolshagen, in der Weißdorntraße. „Wir freuen uns über diese gute Aktion, denn es ist ein Zeichen, dass wir nicht nur etwas tun müssen, sondern auch etwas tun können“, bedankt sich Berghof bei allen Teilnehmenden.

+++ Lesen Sie hier: In Hünsborn entsteht eine neue Seniorenwohnanlage +++

Baumart gilt als besonders stressresistent

Das Energieunternehmen Westenergie hat der Stadt Drolshagen im Zuge der Aktion „1000 Klimabäume für unsere Kommunen“ 2500 Euro zur Pflanzung von Klimabäumen zur Verfügung gestellt. Für das Geld beschaffte die Stadt die Klimabäume, die der städtischen Bauhof entlang der Straße im Neubaugebiet „Ober der Sengenau“ gepflanzt hat. Die Baumart gilt nach jetzigem Kenntnisstand als besonders stressresistent gegen klimatische Veränderungen und ist deshalb weniger anfällig für Hitzeperioden und Starkregenereignisse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe