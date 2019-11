Blaulicht Unbekannte brechen in Spielhalle in Attendorn ein

Attendorn. Unbekannte Täter sind in in eine Spielhalle in Attendorn eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und brachen vier Spielautomaten auf.

Unbekannte Täter sind in in eine Spielhalle in Attendorn eingebrochen. In der Nacht von Mittwoch (13. November, 23.30 Uhr) auf Donnerstag (14. November, 8.40 Uhr) verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Spielhalle in der Straße „Auf der Tränke“ in Attendorn. Sie gelangten in die Räumlichkeiten, indem sie die rückwärtig gelegene Eingangstür aufhebelten. Dort brachen sie vier Spielautomaten auf und entwendeten insgesamt acht Geldbehältnisse mit Bargeld.

Hinweise an Polizei

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen