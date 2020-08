Unbekannte stehlen Pedelecs in Attendorn und Olpe

Olpe/ Attendorn. In Olpe wird ein Pedelec gestohlen, das am Abend in einer Garage wieder auftaucht. In Attendorn ist ein Pedelecfahrer für einen Moment abgelenkt.

Erneut haben bislang Unbekannte am Donnerstag an mehreren Orten im Kreis Pedelecs entwendet. Ein E-Bike konnte durch einen aufmerksamen Zeugen wieder aufgefunden werden.

„Im Weierohl“ in Olpe hat ein unbekannter Täter gegen 17.45 Uhr ein E-Bike, das vor einem Geschäft parkte, entwendet. Der Geschädigte gab an, dass er das E-Bike vor dem Laden unverschlossen abgestellt, aber das Rad permanent im Blick hatte. Kurze Zeit später bemerkte er, dass ein Mann das Rad ergriff, sich drauf setzte und davonfuhr. Am selben Abend meldete ein Zeuge gegen 22.40 Uhr eine verdächtige Person, die sich mit einem Pedelec in einer leerstehenden Garage aufhielt.

Kurzen Moment nicht wachsam

Die Beamten überprüften den Mann sowie das Rad und stellten fest, dass es sich bei dem Fahrrad um das am Nachmittag gestohlene E-Bike handelte. Der Beschuldigte gab an, dass das Pedelec bereits in der Garage stand, als er dorthin kam. Ob der Beschuldigte auch der Täter ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Zudem hat sich gegen 17 Uhr ein Fahrraddiebstahl in Attendorn in der „Seenstraße“ ereignet. Dort hatte ein Jugendlicher sein E-Bike für einen kurzen Moment in eine offene Garage gestellt, um einen Freund abzuholen. Währendessen beobachtete ein Zeuge, wie sich der Garage ein Unbekannter mit einem Fahrrad näherte: Er stellte sein Rad auf dem Nachbargrundstück ab, entwendete das E-Bike und flüchtete im Anschluss in Fahrtrichtung Lister/Eichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Rad der Marke KTM

Der Zeuge beschrieb den Täter folgendermaßen: männlich, 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkler Teint, Drei-Tage-Bart und dunkle Haare. Er soll eine dunkle Cap, Steppjacke und eine lange Hose getragen haben. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein circa drei Jahre altes Rad der Marke KTM in mattschwarz mit orangenen und weißen Details. Zudem nahm der Täter einen silbernen Helm mit. Der Wert der gesamten Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Das abgestellte, alte Fahrrad des Täters wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.