Wenden. Spuren blinder Zerstörungswut am SGV-Heim am Stemmicker Weg in Wenden. Sibille Niklas hat Strafanzeige erstattet.

Unbekannte Vandalen wüten am SGV-Heim in Wenden

Sibille Niklas traute ihren Augen nicht, als sie am Donnerstagmorgen zum SGV-Heim am Stemmicker Weg in Wenden kam. Ein Jäger hatte die Vorsitzende des SGV Wenden angerufen. „Es war der blanke Wahnsinn. Ich war total entsetzt. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, haben sie abgerissen und kaputt gemacht“, sagte Sibille Niklas im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vandalen am SGV-Heim Wenden Foto: Privat / WP

Unbekannte Vandalen haben am Wanderheim Spuren blinder Zerstörungswut hinterlassen. „Zwei Scheiben wurden mit Pflastersteinen eingeschlagen und Holzbänke kaputt gemacht. Eine Bank haben sie sogar über den Weg getragen und in die Wiese geworfen“, so Sibille Niklas. Mit einem Messer sei eine Plastik-Gießkanne aufgeschlitzt worden: „Alle Blumentöpfe und ein Rosenstock wurden rausgerissen und alles platt getreten. Die Erde war überall verteilt.“

2.000 bis 3.000 Euro Schaden

Mit vier SGV-Kollegen hat Sibille Niklas am Donnerstag alles aufgeräumt. Vor allem die Scherben von den eingeschlagenen Fenster mussten beseitigt werden. „Wir haben das Heim am Wochenende vermietet. Jetzt ist wieder alles in Ordnung“, so Sibille Niklas weiter.

„Das ist frustrierend. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, meint Sibille Niklas, die Strafanzeige bei der Polizei erstattet hat. Den Schaden schätzt sie auf 2.000 bis 3.000 Euro. Wer Hinweise geben kann, kann sich bei Sibille Niklas melden unter Telefon 02762/5895.