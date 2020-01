Angriff auf Finnentroper Moschee – Staatsschutz ermittelt

Ramazan Olmaz, Vorsitzender des Finnentroper Moscheevereins, ringt um die passenden Worte. „Wir sind schockiert“, sagt er schließlich. Was war geschehen? Nach unseren noch unbestätigten Informationen haben vier unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Steinen auf das Gotteshaus an der Bamenohler Straße in Finnentrop geworfen, dabei drei zweifachverglaste Fenster der Einrichtung eingeschlagen und die Fassade beschädigt. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen.

Bürgermeister Dietmar Heß konnte ebenso kaum glauben, was geschehen war: „Das hatte ich in Finnentrop bislang nicht für möglich gehalten. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen.“

Wir berichten noch ausführlich