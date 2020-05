Unbekannte Täter haben einige der Holzskulpturen am Lenneufer in Theten aus ihrer Verankerung gerissen.

Attacke auf Kunstobjekte Unbekannte zerstören Holzskulpturen an der Lenne in Theten

Theten. Attacke auf die Holzskulpturen an der Lenne bei Lennestadt-Theten. Unbekannte zerstörten einige der Kunstobjekte.

Unbekannte haben sich am Wochenende am Holzskulpturenpark am Lenneufer in Theten zu schaffen gemacht und einige der Skulpturen mit brachialer Gewalt umgestoßen oder umgerissen. Spaziergänger und Radfahrer sahen die Bescherung am Sonntag. Wer dafür verantwortlich gemacht werden kann, ist derzeit unklar.

Hingucker seit fünf Jahren

Seit fünf Jahren sorgen die mannshohen Holzskulpturen von Roger Löcherbach für einen echten Hingucker. Sie zeigen eine Familie beim Badespaß, eine lesende Frau, knackige Sportler und andere Naturfreunde. Die großen Holzfiguren stellen Strandleben und Freizeitspaß am Lenneufer dar. Die Stiftung der Sparkasse für Attendorn, Lennestadt und Kirchhundem hatte die Installation damals finanziert und die Installation an SauerlandRadring und an der Lenne-Route möglich gemacht und somit ein kulturelles Ausrufezeichen gesetzt. Bleibt zu hoffen, dass die Figuren selbst nicht zu großen Schaden genommen haben und wieder aufgestellt werden können.